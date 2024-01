Clamoroso addio tra Tiziano Ferro e il suo manager Fabrizio Giannini, una collaborazione storica nel panorama musicale, durata 23 anni. L’annuncio ufficiale è giunto attraverso i loro profili Instagram, con un addio che va oltre il semplice rapporto professionale.

La notizia è stata condivisa da Giannini con un post che mostra una foto di lui tra la folla di fan di Ferro durante uno dei suoi concerti. “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi. Grazie @tizianoferro”, ha scritto Giannini.

La risposta di Tiziano Ferro è stata altrettanto importante, ma senza lunghe dichiarazioni, optando per poche e potenti parole: “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie”.

Questa separazione segna non solo la fine di una collaborazione lavorativa, ma anche di un’amicizia consolidata nel corso degli anni. Ferro ringrazia Giannini non solo per il supporto professionale, ma anche per essere stato parte integrante della sua vita e carriera.

Addio tra Tiziano Ferro e lo storico manager

Fabrizio Giannini non è uno sconosciuto nell’industria musicale italiana. Con una carriera iniziata come discografico in WEA ed EMI, ha gestito non solo Tiziano Ferro, ma anche artisti del calibro di Giorgia, Giusy Ferreri, Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Elodie e Michele Bravi per un breve periodo. La sua influenza si estende anche come discografico con Laura Pausini e Luciano Ligabue.

Tiziano Ferro, ultimi anni di alti e bassi

Il 2021 è stato un anno di alti e bassi per Tiziano Ferro, con il ritorno trionfante nei grandi stadi italiani e, contemporaneamente, la fine della sua relazione con il marito Victor. Il 2024 si prospetta come l’anno della ricostruzione per l’artista, come da lui stesso anticipato in un video postato alla vigilia di Natale. Ferro esprime la sua volontà di affrontare nuove sfide e di abbracciare l’anno nuovo come un periodo di rinascita.