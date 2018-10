LOS ANGELES – Tom Cruise non vede la figlia 12enne Suri da anni, sebbene gli accordi presi con l’ex moglie Kate Holmes glielo consentirebbero per 10 giorni al mese. A dare la notizia è la rivista UsWeekly che, citando una fonte anonima, nell’articolo scrive che ha “scelto di non farlo perché la bambina non fa parte di Scientology” e aggiunge che dal 2013 l’attore non è stato più visto né fotografato con Suri.

Cruise e la terza moglie Katie Holmes hanno divorziato nel 2012, dopo sei anni di matrimonio, e l’attrice ha ottenuto la custodia esclusiva della figlia, scrive il Daily Mail. L’attore è seguace di Scientology da decenni e a introdurlo nell’organizzazione è stata la prima moglie Mimi Rogers. Dopo il divorzio nel 1990, ha sposato Nicole Kidman e adottato due figli: Connor e Isabella, rimasti con il padre dopo il divorzio nel 2001 e cresciuti in Scientology.

Ma secondo quanto riportato da UsWeekly, Tony Ortega, ex caporedattore di “The Village Voice” e critico di Scientology, ha rivelato che la Holmes uscita dall’organizzazione dopo il divorzio da Cruise, potrebbe aver firmato un “accordo di non divulgazione, impegnandosi a non dire nulla di negativo su Scientology” così da mantenere la custodia della figlia.

Il mese scorso, l’ex scientologista Leah Remini, ospite del matrimonio di Cruise e Holmes in Italia nel 2006, ha affermato che all’attrice non è permesso avere dei contatti con lei perché potrebbe farle perdere l’affidamento di Suri.