LOS ANGELES – L’attore Vince Vaughn è stato arrestato a Manhattan Beach, a sud di Los Angeles, per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo rende noto il sito Tmz, secondo il quale sabato mattina, poco dopo mezzogiorno, Vaughn sarebbe stato fermato a un checkpoint a Manhattan Beach, in California, mentre era in auto insieme ad un passeggero, anche lui in stato di ubriachezza. I due sono stati portati al dipartimento di polizia di Manhattan Beach, hanno pagato la cauzione e sono tornati in libertà poco dopo.

Per Vaughn non si tratta del primo arresto. Nel 2001 venne fermato a Wilmington, nel North Carolina, in seguito ad una rissa durante la quale il collega attore Steve Buscemi fu pugnalato. Vaughn fu arrestato di aggressione, ma le accuse furono successivamente archiviate.

Vaughn ha interpretato numerosi film, ma è noto soprattutto per le sue partecipazioni in film comici americani. Tra le pellicole che lo hanno visto protagonista: Old School, Palle al balzo – Dodgeball, 2 single a nozze – Wedding Crashers e Ti odio, ti lascio, ti… Nel 2016 ha partecipato al video della canzone dei Maroon 5 Don’t Wanna Know insieme a Adam Levine.