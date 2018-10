ROMA – Quattro mesi di carcere per Wanda Nara. La 31enne moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, secondo il pm è colpevole di avere pubblicato il numero di cellulare del suo ex marito, l’attaccante argentino Maxi Lopez, causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015.

Il 38enne ex Catania, Udinese e Torino, sentito in aula come teste nel marzo scorso, aveva parlato dei rapporti con la donna dicendo che “ancora non sono buoni”. La donna non si è presentata all’interrogatorio previsto per oggi. Il suo difensore, l’avvocato Giuseppe Di Carlo, ha chiesto l’assoluzione della sua assistita in quanto non sarebbe dimostrata la sua responsabilità. “Non c’è la prova che sia stata lei l’autrice dei post sui social network – ha sottolineato il difensore– e nemmeno che abbia creato un danno al calciatore”.

Aldo Cribari, legale di Maxi Lopez, che si è costituito parte civile, ha invece chiesto la condanna di Wanda Nara e si è rimesso al giudice per la decisione sull’eventuale risarcimento del danno. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 29 ottobre per la lettura della sentenza.