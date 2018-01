ROMA – Impazza in rete il video hard girato tra il lago d’Idro e il Trentino, in cui diventa difficile non riconoscere l’inequivocabile accento bresciano dei protagonisti.

Nel film “Una sorella facile” (o “My sister is an easy girl”), scrive L’Adige, si riconosce la località delle Grotte di Idro, dove partono le prime inquadrature, e poi la fortezza di Castel Lodrone, nell’omonima località in territorio di Storo, in Trentino, in cui sono girate la maggior parte delle scene.

La pellicola dura circa un’ora e mezza e narra di un sexy fantasma che attira a sé, appunto nel castello, tutti gli uomini che vi passano, li seduce, ci fa del sesso scatenato e infine li uccide.

Sono queste le vicissitudini che dovranno affrontare i due giovani protagonisti del film (una è Susanna Bella, brianzola di origine, di Usmate) e in seguito anche i tre operai che si fermano sul cancello del castello, parlano del restauro dello stesso e poi si divertono con il fantasma.