ROMA – Sono riusciti a finanziarsi il giro del mondo girando alcuni video hard, pubblicandoli poi online. Lei è Kim, 23 anni, e lui è Paulo, 28 anni. Italianissimi. Si sono innamorati dopo aver partecipato a un ménage à trois durante una festa: da allora hanno sempre filmato tutto ciò che facevano in camera da letto.

Lei lavorava come traduttrice e lui come media designer. A farli incontrare è stato un’amica in comune.

“Un giorno siamo andati a una festa con una nostra amica e noi tre siamo finiti a letto insieme – racconta la coppia – Dopo quella notte Paolo e io non potevamo più separarci”.

La coppia descrive la loro relazione come aperta.

“Adoriamo incontrare persone e condividere esperienze, passione e farlo con loro”, ha detto la giovane.

Fin dall’inizio della loro relazione la coppia era solita filmare ogni volta che facevano sesso. I due avevano parlato di come entrare nell’industria del porno ma non erano sicuri di come iniziare.

Poi una notte si sono ripresi e hanno deciso di pubblicarlo online. Ora vendono i loro filmini al sito web My Sweet Apple che sostiene economicamente i loro viaggi.

Una volta sono stati anche beccati durante le riprese e hanno ricevuto una multa di 80 euro. Ma i due non sembrano troppo preoccupati: “Non ha gravato molto sul bilancio…”.

La loro “attività” è stata ripresa su molti quotidiani esteri come il Sun, lo Scottish Daily Record, la Bild, International Business Times UK e molti altri.