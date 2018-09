ROMA – Pinguini Falkland pacchia finita. Laggiù, in quelle isole tanto tanto a sud nell’Atlantico eppur britannico suolo, ci vive niente meno che un milione di pinguini. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nessun altro luogo sul pianeta ha una densità di popolazione pinguina in relazione al territorio. Un milione di pinguini per 3.400, scarsi, abitanti umani. Un milione di pinguini letteralmente tenuti in vita, accuditi, sfamati, protetti e curati con i soldi della…Ue.

Già, l’Europa, l’ Unione Europea. Che sostiene finanziariamente le zone economicamente depresse nei paesi dell’Unione (di questi soldi l’Italia da decenni ha fatto indigestione ma tutti fanno finta o sono davvero convinti della balla contraria, della Ue che toglie soldi all’Italia). E siccome le Falkland sono Gran Bretagna e siccome la Gran Bretagna è Ue…Anzi Gran Bretagna cioè Ue fino a marzo dell’anno prossimo. Poi Brexit, Gran Bretagna non più Ue e quindi, tra l’altro, molto altro, niente più soldi europei per i pinguini delle Falkland e per le Falkland tutte, umani compresi. I soldi che non manderà più laggiù Bruxelles non li manderà certo Londra diventata autoctona. Non è una previsione maligna, è una certezza di bilancio della Gran Bretagna autonoma, sciolta e solitaria.

E così la piccola grande storia prossima ventura dei pinguini delle Falkland si candida al podio della parabola che spiega e illustra le magnifiche conseguenze a venire del sovranismo/nazionalismo economico. Come piace dire al campione massimo del sovranismo italiano (il più politicamente amato dagli italiani) la pacchia è finita. O almeno sta finendo. Ha proprio ragione l’uomo che guida i sondaggi e ogni giorno scruta, interpreta e indovina quel che la gente vuol sentirsi dire. E quindi lo dice. Ha ragione, la pacchia sta finendo.

Per i pinguini delle Falkland pacchia finita, Brexit toglie la pappa europea agli uccelli. Pacchia finita e pappa europea tagliata anche per i britannici a due zampe e niente piume che abitano le isole. (Sia detto poi tra parentesi ma val la pena dirlo: Brexit vuol dire anche Gran Bretagna fuori da trattato di Lisbona che riconosce le Falkland come isole britanniche. La Gran Bretagna della Thatcher nel 1982 ci aveva fatto una guerra non priva di ragione di e di gloria per le Falkland, ora Brexit riapre uno spazio para giuridico alle rivendicazioni argentine).

E come per i pinguini delle Falkland pappa europea a rischio di essere tolta dal piatto degli italiani se i sovranisti italiani fanno sul serio e se si fa davvero quel che vuole la gente. Basta coi 20 miliardi che diamo alla Ue! Ma sono tre contando i miliardi che tornano. E sono il biglietto di ingresso a un mercato di 300 milioni di consumatori cui tutta l’industria italiana vende merci. Se l’Italia torna super sovrana, tanti saluti alle esportazioni italiane. E se torna sovrana sulla moneta, sul debito, sul deficit, sul bilancio, tanti saluti alla certezza del conto in banca che nessuno lo blocca o svaluta, tanti saluti agli investimenti esteri e anche a quelli italiani che son tutti fatti di soldi delle banche o dello Stato. E in una sovranissima Italia i soldi di banche e Stato tricolori difficile siano robusti euro. Ma che ci frega, l’euro ci sta antipatico. Non come il Pd e “quelli di prima”, ma quasi.

Dall’Europa l’Italia, gli italiani in carne e ossa, sono stati protetti e assistiti. E alla Ue abbiamo rifilato anche non poche fregature. Ma ora siamo a grande e non scalfibile maggioranza convinti e certi che da soli facciamo meglio e che la Ue ci soffoca e sfrutta. Ce lo racconta con grandissimo empito e successo il sovranista capo, detto Il Capitano. Anzi, non ce lo racconta. Lui o chi per lui con raffinata sensibilità lo ascoltano al bar web e poi lo fanno diventare politica, niente meno che governo. Il Capitano, il sovranista capo annuncia pacchia finita per un sacco di gente. Ha ragione: se lui e il suo governo fanno davvero quel che dicono e predicano, sta per finire per un sacco di gente, praticamente tutti gli italiani, la pacchia europea. Se quelli al governo faranno sul serio, faremo la fine dei pinguini delle Falkland.