ROMA – Il consigliere della Lega nella regione Abruzzo e sindaco di Ovindoli si è lasciato andare a espressioni forti sul suo profilo Facebook che non sono passate inosservate. Simone Angelosante, 55 anni ed ex Alleanza Nazionale, sul social network invita a “impiccare i banchieri” e si schiera contro il premier, definendo Giuseppe Conte un “traditore”, ricordando che in tempo di guerra “era punito con la fucilazione alle spalle”.

Come riporta Matteo Pucciarelli su Repubblica, il sindaco e consigliere leghista Angelosante si lascia andare nei commenti e nei post su Facebook a espressioni come “fino a che il popolo non impicca i banchieri” e commentando il Mes e il premier parla di “alto tradimento” che veniva punito con la fucilazione”.

I commenti di Angelosante sono solo l’ultima delle sue esternazioni non decisamente politically correct, anzi. Il medico di 55 anni e sindaco di Ovindoli era già noto per aver gonfiato il proprio curriculum in campagna elettorale, definendosi “direttore sanitario di una clinica”, informazione poi smentita. Inoltre era entrato in polemica col cantante Roberto Vecchioni, che durante un concerto nella sua città cantò Bella Ciao facendolo infuriare: “Fa propaganda di basso livello”, disse Angelosante. (Fonte Repubblica)