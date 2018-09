ROMA – Dino Giarrusso sarà il controllore dei prof e dei concorsi universitari. L’ex iena è stata scelta dal sottosegretario all’Istruzione Lorenzo Fioramonti (in attesa di essere nominato viceministro M5S). [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dino Giarrusso lo scorso 4 marzo si è candidato alle Politiche con M5s, ma non è stato eletto: sconfitto nel collegio di Roma Gianicolo dal candidato di +Europa. Ora che ha ricevuto un ruolo ministeriale, qualcuno malignamente commenta: “E al Gabibbo niente?”.

Dino Giarrusso, primadella sua candidatura, ha condotto l’inchiesta del programma di Italia Uno sulle presunte molestie sessuali del regista Fausto Brizzi. Brizzi ha dovuto rescindere contratti ed è stato allontanato dal mondo del cinema. Lo scorso luglio la Procura di Roma ha però archiviato le accuse di “violenza sessuale” nei suoi confronti, “perché il fatto non sussiste”.

Dopo la mancata elezione, Giarrusso era entrato nello staff della capogruppo M5s in Regione Lazio, Roberta Lombardi. Era destinato a guidare la comunicazione: si allontanò dopo le polemiche. Aveva detto, prima del 4 marzo: “Mi candido senza paracadute”. Ora il sottosegretario Fioramonti gli ha offerto un’altra opportunità.