L’ottava votazione sarà quella decisiva. Questa sera il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella sarà rivotato e riconfermato per un secondo mandato. Lo voteranno tutti tranne i parlamentari di Fratelli d’Italia.

La riconferma di Mattarella arriva dopo giorni di polemiche, nomi bruciate, schede bianche e astensioni. Alla fine il Parlamento, dopo l’ennesima fumata nera, ha scelto di non decidere e di riaffidarsi di nuovo al presidente della Repubblica.

“Se serve ci sono”

“Se serve ci sono” sono le parole pronunciate oggi pomeriggio da Mattarella dopo aver incontrato i capogruppo al Quirinale.

Quando si vota

L’ottava votazione, iniziata alle 16.30, si concluderà intorno alle 20. Alle 20 quindi Sergio Mattarella sarà confermato presidente della Repubblica.

Le parole di Enrico Letta

“Tutti i passaggi politici hanno dimostrato, nel momento più difficile in assoluto, che il campo largo esiste grazie al nostro lavoro. Siamo riusciti a tenere tutti attorno”, ha detto il segretario Pd Enrico Letta all’assemblea con i grandi elettori alla Camera. “Si riparte con un elemento in più: il centrodestra si è formalmente spaccato. Politicamente è un punto essenziale”. Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta all’assemblea con i grandi elettori alla Camera. “L’intero sistema politico-istituzionale si regge attorno al Capo dello Stato e al capo del Governo, che sono sopra la mischia”, ha aggiunto Letta. “Quel fragilissimo equilibrio retto attorno a due personalità straordinarie può essere modificato solo se c’è una intesa complessiva che tiene e, affinché ci sia, c’è bisogno della nostra logica del né vincitori né vinti. Questa logica per adesso ispira noi, ma non tutti gli altri”. “Altrimenti, il Parlamento ha una sua saggezza e mi sembra che si stia esprimendo. Assecondare questa saggezza è anche questa democrazia”.

Le parole di Matteo Salvini

“Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini in un ragionamento su Sergio Mattarella. “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi”, spiega Salvini aggiungendo che “l’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego”.