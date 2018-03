BOLZANO – In Alto Adige Maria Elena Boschi salvata dalla Svp: il Pd prende il 10% in meno di 5 anni fa e in provincia è solo il quarto partito. La Boschi infatti è stata eletta con il 41,2%. Ma anche l’Alto Adige non è stato immune al crollo dei democratici: nello stesso collegio cinque anni fa Francesco Palermo aveva ottenuto il 10% in più. E ancora: dei 37.793 voti presi dalla Boschi, più di 22mila arrivano dalla Svp. Il posto a Montecitorio le è stato garantito dagli elettori di lingua tedesca della Südtiroler Volkspartei, mentre il Pd in Provincia autonoma è stato superato nettamente dal Movimento 5 stelle (13,94% alla Camera contro 8,47%), ma anche dalla Lega.

Come scrive Il Fatto Quotidiano: