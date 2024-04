Elezioni Basilicata, Baldi in netto vantaggio sul candidato del centrosinistra. Affluenza al 49,80%

Elezioni Basilicata. Le urne per rinnovare la carica di governatore della regione si sono chiuse alle 15. Lo spoglio va però lentissimo e, stando agli instant poll forniti da Telenorba, a vincere le elezioni dovrebbe essere Vito Bardi con una forbice che si attesta tra il 53% e il 57%. Il candidato del centrodestra già governatore in carica, appare in netto vantaggio anche nel voto reale.

Piero Marrese, candidato del Pd e del 5Stelle non ha sfondato malgrado sia attualmente in vantaggio a Matera e in diversi comuni della provincia. Negli Instant poll, si attesta tra il 41% e il 45%. A Potenza però, città che conta il doppio degli abitanti rispetto a Matera, Baldi sta stravincendo quasi doppiando il candidato del centrosinistra.

Basilicata, affluenza definitiva al 49,80%

E’ stata del 49,80% degli aventi diritto al voto l’affluenza definitiva alle urne per le elezioni regionali in Basilicata. Nel 2019, quando si votò solo la domenica, era stata del 53,52. In provincia di Potenza l’affluenza è stata del 47,92% (52,40 nel 2019), in provincia di Matera del 54,08 (56,03 nel 2019). Per quanto riguarda i due capoluoghi, a Potenza affluenza al 63,28% (rispetto al 68,79 del 2019), a Matera al 55,60 (rispetto al 59,89 del 2019).