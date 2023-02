Alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio.

Il centrodestra è in netto vantaggio sia nel Lazio sia in Lombardia. I candidati Attilio Fontana e Francesco Rocca, secondo i primi exit poll Consorzio Opinio Italia per Rai, sarebbero sopra al 50%. Fontana al 49,5-53,5% e Rocca al 50,5-54,5%. Gli sfidanti del centrosinistra si attesterebbero molto sotto il 40%. Pierfrancesco Majorino in Lombardia è al 33-37% Alessio D’Amato nel Lazio al 30-34%. Sempre nel Lazio, la candidata per il M5S Donatella Bianchi sarebbe tra il 10,5-14,5%. Letizia Moratti per il Terzo Polo in Lombardia al 9,5-13,5%. Sempre in Lombardia, ultima è Mara Ghidorzi (Unione popolare) tra l’1 e il 3%.

Secondo il primo Instant Poll di SkyTg24, nel Lazio il vantaggio sempre del candidato del centrodestra Francesco Rocca che si attesta con una forbice che va tra il 48% e il 52%. Segue il candidato del centrosinistra, Alessio D’Amato, con il 29-33%. Terza piazza per la candidata M5S, Donatella Bianchi, al 14%-18%.

Bassa affluenza alle urne

In attesa dell’affluenza definitiva, alle 23 di domenica avevano votato solo il 29,72% degli aventi diritto, meno della metà rispetto alle elezioni del 2018 quando però si votò in una sola giornata. Per le elezioni regionali non è previsto ballottaggio,. Chi prende più voti vince. Non è previsto nemmeno il quorum. Per questo turno elettorale le sezioni sono state 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni. In totale gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono stati circa 12 milioni.