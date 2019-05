ROMA – Matteo Salvini pigliatutto alle europee. Con la Lega primo partito d’Italia al 34%, il suo capitano si conferma anche il più votato: è lui che, oltre ad aver quasi raddoppiato i voti rispetto alle politiche di un anno fa, ha ottenuto più preferenze in tutte le circoscrizioni.

Giuliano Pisapia e Carlo Calenda sono invece i più votati del Pd nelle circoscrizioni settentrionali. Rivincita dell’ex Iena Dino Giarrusso nelle Isole: è lui il candidato 5 Stelle più votato. Silvio Berlusconi, che dopo 5 anni dalla permanenza ritorna parlamentare, è il preferito dagli elettori di Forza Italia, ad eccezione della circoscrizione Centro, dove è capolista Antonio Tajani.

Ecco, divisi per circoscrizione, i candidati che hanno collezionato più preferenze.

Nord-Ovest

Qui la Lega ha ottenuto oltre il 40% dei voti. Matteo Salvini è stato indicato come il candidato preferito da oltre 660.000 persone, mentre il secondo in lista ha ricevuto circa 88mila voti. Si conferma secondo partito della circoscrizione il Partito democratico: Giuliano Pisapia, capolista, ha ottenuto circa 254mila preferenze, seguito da Irene Togliati, con oltre 100mila voti. La favorita del Movimento 5 Stelle è Eleonora Evi, con più di 16mila voti. Silvio Berlusconi il preferito degli elettori di Forza Italia: ha ottenuto 178mila voti, nonostante il suo partito non abbia raggiunto il 10%. Infine Giorgia Meloni, con 87mila voti, è invece è la più votata di Fratelli D’Italia.

Nord-Est

La Lega stravince anche nella sua terra, superando il 41%. A Salvini vanno oltre 509mila preferenze. Il secondo candidato del Carroccio, Bizzotto Mara, ne prende appena 90mila. Carlo Calenda, capolista Pd, guida la rimonta: è il più votato con circa 252mila voti. Il preferito dagli elettori M5S è Marco Zullo, mentre per Forza Italia si conferma Berlusconi, anche se con un numero di preferenze nettamente inferiore. Giorgia Meloni ancora favorita per Fratelli d’Italia.

Centro

La Lega perde consensi al Centro, ma resta comunque oltre il 33%. A Salvini vanno 384mila voti. Il Pd si avvicina al primo partito, arrivando quasi al 27%: la più votata è Simona Bonafè. Il più votato dei 5 Stelle è invece Fabio Massimo Castaldo. Exploit di Fratelli d’Italia che, in questa circoscrizione, supera Fratelli d’Italia: anche qui la preferita con circa 85mila voti, è Giorgia Meloni. Il più votato degli azzurri è invece il capolista Antonio Tajani, con 48mila preferenze.

Sud

M5S supera la Lega con il 29% contro il 23%. Il candidato 5 Stelle più votato è Chiara Maria Gemma. Salvini riscuote consensi anche al Sud con 307mila voti. Per il Pd, che non arriva al 20%, il candidato più votato è Franco Roberti con 135mila voti. Poche migliaia in più vanno a Berlusconi, con Forza Italia al 12%. Giorgia Meloni, per FdI, riscuote oltre 113mila preferenze.

Isole

Movimento 5 Stelle ancora primo partito, quasi a quota 30%. Rivincita di Dino Giarrusso: l’ex iena non eletta alle scorse politiche, è il più votato con 117mila voti. Comunque la metà di Matteo Salvini, preferito della Lega, che riscuote 239mila preferenze, nonostante la Lega si fermi al 22%. Di poco sotto il Pd, con Pietro Bartolomeo candidato preferito. Berlusconi ancora favorito di Forza Italia, con circa 90mila voti. Fratelli d’Italia, con oltre il 14%, conferma Giorgia Meloni come preferita.