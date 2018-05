ROMA – Friuli elezioni, anzi Friuli Venezia Giulia che definire la Regione in maniera abbreviata è da quelle parti vissuta come scortesia “romana”. Friuli Venezia Giulia che ha appena votato consegnando il 57 per cento dei consensi al Destra-Centro (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia), il 12 per cento circa a M5S (anzi al suo candidato) e uno sparso 4 per cento ad una lista autonomista.

Insieme fa 70 per cento abbondante. Perché insieme? Perché sia le liste e l’alleanza di Destra Centro, sia M5S che la lista autonomista non erano al governo della Regione nei cinque anni precedenti. Non erano al governo e chiedevano voti contro il governo che c’era. Bene, la risposta dell’elettorato è stata massiccia e travolgente: un 70 per cento abbondante dei governati in Friuli Venezia Giulia ha votato contro i governanti negli ultimi cinque anni. Governo della Regione bocciato alla grande, sloggiato alla grandissima.

Friuli Venezia Giulia, leggiamo da uno dei pochi giornalisti che non l’abbia inserito nelle cronache come una tappa della strategia di Salvini o come una partita del campionato politico governativo. Friuli Venezia Giulia, chi, cosa? Scrive su La Stampa Lorenzo Padovan da Trieste e forte dei dati alla mano: “Cinque anni di straordinaria crescita economica, il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il record storico di export, la disoccupazione è in netto calo, ci sono un milione di turisti in più l’anno e il porto di Trieste è il primo d’Italia”. Dunque benessere crescente in una Regione, in una società e in una comunità tutt’altro che stremata dalla crisi economica. Cui va aggiunta una presenza assai limitata di immigrazione, in particolare quella clandestina.

Osserva il giornalista de La Stampa: “In altri tempi i governanti si sarebbero lustrati gli occhi e sarebbero stati rieletti per acclamazione, ma qua la presidente era Debora Serracchiani, vice segretario Pd”. E oggi Pd vuol dire in Italia, ad ogni latitudine e longitudine del benessere o del disagio, qualcosa contro cui votare contro.

Si vota per la forza e il fascino irresistibile di votare contro anche quando non ve ne sarebbero le ragioni materiali, anzi. Si vota contro il governo in carne e ossa e contro l’idea stessa di governo. E negli ultimi anni il Pd si è identificato con entrambi. Il Friuli Venezia Giulia con il suo voto esemplifica e dispiega un fenomeno che sta letteralmente mandando ai matti le sinistre europee laburiste e socialdemocratiche.

Il fenomeno è che puoi anche salvare come governo con soldi pubblici posti lavoro tipo Embraco. Comunque ti ritrovi con quelli della Embraco che votano Lega. Puoi anche salvare come governo i conti correnti di chi aveva depositi nelle banche di territorio…territorio anche clientelare. I clienti, in tutti i sensi, i cui conti correnti hai salvato con soldi pubblici vanno a votare M5S che condanna il salvataggio delle banche.

Il fenomeno è che Cgil operaia, dove tale è rimasta, vota Lega e Cgil scuola vota M5S. Il fenomeno è che la cinghia di trasmissione tra governo inteso come distribuzione risorse pubbliche e consenso è spezzata e non funziona più. Il fenomeno è che qualunque cosa arrivi, l’elettorato si sente comunque scippato. Scippato di diritti acquisiti, anche quando sono del tipo i ferrovieri francesi che vanno in pensione a 52 anni. Scippato di diritti naturali asseriti come naturali. Scippato di un’età dell’oro che ora è quando tutto era natura incontaminata e ora è quando l’industria tirava alla grande.

Il fenomeno è che il rapporto causa-effetto tra un buon governare e ottenere consenso (mai totale e automatico) ora comunque proprio non c’è più. Nel suo piccolo il Friuli Venezia Giulia esemplarmente dimostra e insegna.