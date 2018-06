ROMA – La gaffe del deputato M5S: “Pd assente per la fiducia”. Ma la foto è della Camera e la fiducia era al Senato… [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il deputato grillino Francesco Berti pubblica indignato una foto dei banchi del Pd della Camera vuoti. Ma il voto di fiducia è al Senato.

“Ecco l’opposizione dura del Pd: zero rispetto dei cittadini”, scrive poco dopo le 14 sulla sua pagina Facebook il pentastellato Francesco Berti. Sotto il suo post Berti pubblica una foto scattata da lui che mostra i banchi del Pd della Camera praticamente vuoti. “Il presidente Conte per la prima volta in Aula. Il Pd è assente”, scrive nella didascalia.

E ancora: “Mentre Renzi si farà il tour fuori dall’Italia mantenendo la carica e l’indennità da senatore (s minuscola), il gruppo del PD segue l’esempio del capo. Eccoli, quelli del dobbiamo salvare le istituzioni dai populisti che non rispettano la democrazia, ancora una volta assenti in blocco in Aula, mentre il Presidente Conte si presenta alla Camera. Ma veramente questi hanno governato 5 anni?”. Ma il voto di fiducia era previsto al Senato…