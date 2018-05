ROMA – Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ha lasciato il Palazzo del Quirinale per fare rientro alla Camera.

Oggi Cottarelli avrebbe dovuto presentare la lista dei ministri. Ma, al momento, non è stata presentata nessuna lista. “Ci sono problemi”, dicono fonti del Quirinale. Il premier incaricato avrebbe chiesto altro tempo per comporre la squadra di governo. Cottarelli e il presidente della Repubblica si incontreranno nuovamente domani mattina.

Al Senato Cottarelli non avrebbe ottenuto neanche un voto. Questo avrebbe convinto Cottarelli, almeno secondo le prime informazioni, a rinunciare. Anche se al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale.

E intanto prende corpo l’ipotesi di andare al voto addirittura prima della pausa estiva. A parlarne apertamente è il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci: “Se c’è l’accordo si può fare”. Per Luigi Di Maio “era più responsabile far partire il governo, ma siamo pronti ad andare al voto a luglio”. L’ipotesi riguarderebbe il voto per il 29 luglio.

