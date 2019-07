Luigi Di Maio e Virginia Saba al mare a Porto Cervo: coccole in spiaggia FOTO

OLBIA – Matteo Salvini e Francesca Verdini si sono regalati un weekend a Milano Marittima, immortalati dai giornali di gossip. E subito l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, rilancia con un fine settimana a Porto Cervo insieme alla fidanzata, la giornalista sarda Virginia Saba.

La coppia è stata immortalata dai fotografi di Chi e di Diva e Donna in una due giorni intensa di impegni. I due sono partiti alla volta della Sardegna venerdì pomeriggio, subito dopo l’ultima riunione al ministero sulle vertenze più calde.

Sono stati fotografati alla presentazione del libro di Antonio Padellaro, a cena a Poltu Quatu, all’inaugurazione del locale di tendenza Lio. E qui il leader M5s ha dato nuovamente prova delle proprie doti di ballerino.

Sabato mattina i due si sono regalati un bagno nella spiaggetta privata dell’hotel La Bisaccia di Baja Sardinia. Nel pomeriggio sono saliti sull’auto della scorta che li ha portati al vicino Cala di Volpe, dove si sono rilassati su una spiaggia molto mondana, quella di Capriccioli.

Si sono concessi a selfie e foto di rito e in serata sono rientrati in albergo per poi ripartire domenica mattina alla volta di Roma. Di Maio, infatti, aveva in programma un incontro a palazzo Chigi proprio con il collega Salvini. Questa volta senza fidanzate al seguito. (Fonte: Chi)