ROMA – Nuovo attacco hacker ai danni della piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle, nonostante le rassicurazioni M5s seguite alle osservazioni del Garante della Privacy secondo cui la piattaforma è “poco sicura”. Rogue0, lo stesso pirata informatico che l’anno scorso colpì il sistema operativo, è tornato in azione e ha condiviso su Twitter due link che portano al sito Privatebin.net, dove sarebbero stati pubblicati dati relativi al database della piattaforma M5S.

Uno dei due link, spiega Repubblica, rimanderebbe ad una lista di donazioni fatte lo scorso luglio con nomi, cognomi, importi e email dei donatori in chiaro. L’altro link porterebbe ad una lista di tabelle recenti presenti all’interno del database di Rousseau.

In un altro tweet l’hacker ha pubblicato quello che secondo l’esperto informatico David Puente potrebbe essere “il probabile username dell’amministratore del database in possesso del blackhat”: “Se confermati questi dati, per i gestori della piattaforma non sarà una bella notizia. Oltre a dover rivedere la sicurezza dell’intera struttura, dovranno comunicare in tempi brevi al Garante e agli utenti coinvolti su quanto accaduto”, scrive Puente sul suo blog.rep.

Proprio oggi su Rousseau sono in programma le votazioni per la scelta del candidato alla presidenza della regione Abruzzo e per eleggere il nuovo membro del collegio dei probiviri M5S.