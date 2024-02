Perché l’Italia a Bruxelles conta meno di zero? Perché ai politici italiani dell’Europa non importa (o come si dovrebbe dire di questi tempi non frega) meno di nulla. Il giudizio di Aldo Grasso è severo quanto centrato. E conclude chiedendosi sconsolato: abbiamo leader di statura europea?

La tradizione è lunga, nel 1972 un romanzo di Marco Fiore racconta una vicenda certamente inventata, ma che non sarebbe stata inventata se non ci fosse stato un fumus, di un ricco e nobile italiano funzionario a Bruxelles che alla fine ha preferito a una carriera di funzionario comunitario quella di tenutario di un bordello d’alto bordo.

Fuori dal romanzo, la realtà romanzesca, dalla nostra agricoltura abbandonata alle brame francesi a due presidenti europei, Malfatti e Prodi, che hanno preferito rispettivamente un posto da ministro e da primo ministro in Italia.

Berlusconi è stato emblematico: da imprenditore aveva in pugno la macchina europea, da capo del Governo non ha mai contato nulla.

E Aldo Grasso, scrivendo sul Corriere della Sera, conferma.