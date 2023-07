Rai e trasmissione Insider di Saviano, Gasparri: per Soldi codice etico vale solo in alcuni casi (Foto Ansa)

Rai e trasmissione Insider di Saviano, Gasparri: per Soldi il codice etico vale solo in alcuni casi.

“Incredibile uscita della Presidente della Rai Marinella Soldi in difesa di Saviano. Cioè per il Presidente della Rai il codice etico vale in alcuni casi e non in altri.

Per Facci (Filippo Facci giornalista ndr) il codice etico si applica inesorabilmente. Per altri invece, siccome sono simpatici e lei, vale la facoltà di insultare chiunque definendolo ‘esponente della mala vita’. “

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e componente della Commissione di Vigilanza Rai, interviene così nelle polemiche suscitate dalla cancellazione del programma di Saviano “Insider, faccia a faccia col crimine“

La presidente della Rai Marinella Soldi è in contrasto con quanto deciso dall’AD Roberto Sergio sulla cancellazione del programma di Saviano. Si è espressa in merito in una nota Rai auspicando “un supplemento di riflessione interna” e ha argomentato le sue perplessità citando anche il caso Facci, che considera cosa diversa.

Continua ancora Gasparri:

“È veramente ridicola questa uscita della Presidente della Rai, alla quale a questo punto chiedo, essendo giornalista professionista, di poter anch’io fare una rubrica in Rai intitolata ‘Soldi e mala vita’, con chiara allusione al suo cognome.

Perché non vedo come si debba impedire anche a me di usare gli stessi termini che usa Saviano. Siamo seri.”

Perchè sono state cancellate le trasmissioni di Roberto Saviano e di Filippo Facci

La trasmissione di Roberto Saviano è stata cancellata per una scelta aziendale. Come riporta il Fatto Quotidiano, la Rai ha parlato anche di un linguaggio non compatibile con il Codice etico cui si ispira il servizio pubblico.

L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva così annunciato lo stop a Saviano in un’intervista del 26 luglio al quotidiano Il Messaggero.

Roberto Saviano ha recentemente attaccato Matteo Salvini, definendolo ancora una volta “ministro della mala vita” e criticando le sue parole sulla candidatura di Carola Rackete al Parlamento Europeo.

Carola Rackete, l’ex comandante della Sea Watch che nel 2019 disobbedì al divieto delle autorità italiane e attraccò al porto di Lampedusa, sarà infatti la candidata del partito della sinistra tedesca Die Linke.

Saviano aveva anche definito bastardi sia Meloni che Salvini. L’appellativo fu espresso nel corso di una puntata del programma Piazza Pulita di La7 nel dicembre 2020, dedicata al tema dei migranti e alla gestione dei porti italiani.

Saviano, il 3 dicembre 2020, commentando la storia del piccolo Youssuf, il bimbo di 6 mesi morto nel Mediterraneo durante la trasmissione, aveva detto: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: “taxi del mare”, “crociere”… ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto?“

La trasmissione del giornalista di Libero Quotidiano Filippo Facci, “I Facci Vostri” è stata cancellata dal palinsesto Rai ancora prima di andare in onda.

Dopo le polemiche per l’articolo scritto da Facci sulla vicenda di La Russa jr, con passaggi che hanno suscitato reazioni indignate da molti versanti, la Rai ha diffuso una nota ufficiale con la decisione dell’AD Roberto Sergio.

Il giornalista di Libero Quotidiano l’8 luglio ha scritto un articolo sulle accuse di stupro rivolte da una ragazza a Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa .

Facendo riferimento al fatto che la presunta vittima fosse sotto effetto di farmaci e stupefacenti poneva dubbi sull’attendibilità della testimonianza.

Il passaggio che ha provocato la bufera è quello in cui Facci ha scritto:

“Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca”.

Conclude Gasparri:

“La Soldi ha perso una occasione per tacere. La sua sudditanza psicologica a certi apparati comunicativi dimostra che non è ‘super partes’, ma è evidentemente vittima del politicamente corretto della sinistra e della normativa ‘marchese del Grillo’ per cui alcuni, a differenza di altri, possono fare quello che vogliono con la totale acquiescenza della Soldi”.