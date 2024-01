Ultimi sondaggi politici: cresce ancora Fratelli d’Italia, male Pd e M5s

Gli ultimi sondaggi politici di Swg, resi noti in data 8 gennaio dal Tg La7 di Enrico Mentana, sorridono a Giorgia Meloni. I sondaggi infatti indicano in forte rialzo Fratelli d’Italia rispetto alla stessa indagine realizzata a metà dicembre, con Giorgia Meloni che sembrerebbe essere tornata ad avvicinarsi alla soglia psicologica del 30%.

Ultimi sondaggi politici: FdI vola

Nell’ambito del centrodestra è attestata come stabile la Lega che riuscirebbe a non perdere terreno. Stando alle percentuali del sondaggio sarebbe in leggera crescita Forza Italia. Nel complesso il centrodestra sarebbe in crescita nelle intenzioni di voto dello 0,7%, con il sondaggio che indicherebbe la coalizione di governo sempre come ampiamente vincente in caso di elezioni politiche.

Male Pd e M5s

Il sondaggio politico di Swg vede in calo le due principali forze di opposizione. Il Partito Democratico avrebbe lasciato sul terreno lo 0,3% e ora sarebbe ancora più lontano da Fratelli d’Italia. Passo indietro anche per il Movimento 5 Stelle, che appare essere incapace di approfittare delle difficoltà del Pd per tornare a essere il principale partito di opposizione: alle elezioni regionali e comunaliperò i giallorossi dovrebbero correre uniti un po’ ovunque.

Gli altri partiti

Alleanza Verdi-Sinistra sarebbe sotto la soglia di sbarramento del 4% delle elezioni europee. Asticella che invece sarebbe raggiunta da Carlo Calenda, con Azione in rialzo al pari di Italia Viva anche se Matteo Renzi resterebbe comunque sotto la soglia del 4%.