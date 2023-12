Cina, il premier cinese Li Qiang è stato nominato capo della Commissione Centrale delle Finanze (CFC), organizzazione di alto livello del Partito Comunista tradizionalmente presieduta dal presidente del Paese.

La nomina inaspettata fa di lui il primo funzionario a guidare un’organizzazione di vertice del Partito Comunista che normalmente sarebbe presieduta dal presidente cinese.

Li Qiang, fedelissimo di Xi, già ex capo di gabinetto del leader Xi ai tempi in cui era governatore della provincia dello Zhejiang, è stato eletto dall’Assemblea nazionale del popolo della Cina con 2936 voti a favore, 3 contrari e 8 astensioni.

Gli analisti affermano che la decisione potrebbe essere guidata da cambiamenti nella direzione politica in un contesto di recessione economica o da un migliore coordinamento tra i diversi ministeri

La scelta ha sorpreso molti e sembrava essere la continuazione di una tendenza dell’ultimo anno in cui Xi aveva delegato maggiori responsabilità ai suoi deputati prescelti da quando aveva iniziato il suo terzo mandato come leader del partito nell’autunno dello scorso anno.

Il ruolo di Li è stato confermato lunedì, quando è stato menzionato come presidente di una riunione della nuova commissione in un rapporto dell’agenzia di stampa statale Xinhua.

Il defunto Li Keqiang non ha mai guidato alcun gruppo di vertice del Partito Comunista nel suo decennio come premier cinese.

La CFC è stata istituita a marzo per supervisionare le attività bancarie, assicurative e mobiliari del Paese e per istituire la Central Financial Work Commission, che funge da ufficio generale.