A Gaza la chiamano la “metropolitana di Hamas” e secondo Yahya Sinwar, uno dei suoi leader, la rete di tunnel sotto la piccola enclave si estende per quasi 500 chilometri ovvero il 25% in più dell’intera metropolitana di Londra.

È piena di trappole esplosive ingressi nascosti a 40 metri di profondità: i soldati israeliani con esperienza nel combattere il sistema di tunnel a “ragnatela” di Hamas descrivono la sfida che l’IDF deve affrontare mentre si prepara all’assalto di terra a Gaza

Se Israele vuole riuscire nel suo obiettivo dichiarato di “distruggere” Hamas, allora trovare e spazzare via questi tunnel con ingressi nascosti all’interno di case, scuole e moschee, è una parte vitale della missione, ma che comporta rischi intrinseci.

La rete è stata descritta come una “ragnatela” dall’ostaggio recentemente rilasciato Yocheved Lifshitz, una donna di 85 anni trattenuta per più di due settimane.

Lo ha raccontato ai giornalisti in seguito: Alla fine siamo andati sottoterra e abbiamo camminato per chilometri in gallerie umide, per due o tre ore, in una ragnatela di tunnel”, ha detto. “Abbiamo attraversato i tunnel fino a raggiungere una grande sala”.

La rete di tunnel di Gaza è iniziata più di vent’anni fa, collegando la città con l’Egitto e Israele, ed è stata utilizzata principalmente per il contrabbando di armi e merci.

Ma negli ultimi anni, soprattutto dopo l’ultima invasione israeliana della Striscia, Hamas ha fatto dei tunnel una parte fondamentale della propria macchina da guerra, installando linee telefoniche fisse e consentendo di svolgere le proprie operazioni senza essere visti.

Secondo gli israeliani, una base di comando e controllo chiave è stata scavata proprio sotto l’ospedale Al-Shifa, il più grande di Gaza, e Israele lo ha considerato un obiettivo militare legittimo e ha bombardato vicino all’edificio.

Nel 2006 i terroristi di Hamas hanno rapito il soldato israeliano Gilad Shalit dopo aver utilizzato un tunnel per accedere al valico di frontiera di Kelem Shalom, sul lato israeliano.

Fu trattenuto per cinque anni prima di essere scambiato con più di 1.000 prigionieri palestinesi.

MailOnline ha parlato in esclusiva con i soldati israeliani a cui in passato è stato affidato il pericoloso compito di distruggere i tunnel, utilizzando esplosivi e attrezzature per il movimento terra.

Ma devono sempre stare attenti al fatto che il tunnel che stanno cercando di distruggere potrebbe avere altre entrate da cui potrebbe emergere il nemico sottostante.

Nel 2014, quando Israele entrò per l’ultima volta a Gaza, Ben Milch, oggi 31enne e responsabile dello sviluppo aziendale di una start-up, era al comando di una squadra di ingegneri da combattimento incaricati di distruggere i “tunnel del terrore”.

Il padre di due figli, nato negli Stati Uniti, ha ricordato: “I tunnel su cui ci concentravamo conducevano direttamente in Israele e venivano usati dai terroristi per sferrare attacchi.

Un segno rivelatore era a volte un sistema di carrucole fissato al lato di una casa per spostare la terra scavata. E quando abbiamo scavato sotto, abbiamo trovato il tunnel, di solito profondo circa 15 piedi.

In altri luoghi, c’era una botola d’acciaio all’interno di una stanza di una casa o di una moschea. Il nostro compito non era quello di entrare nei tunnel, ma solo di distruggerli.

In pratica facevamo un buco nel tunnel, poi sganciavamo un mucchio di mine anticarro contenenti esplosivo C4, quindi ricoprivamo di nuovo il terreno. A volte si vedeva il terreno sprofondare un po’ quando la fine del tunnel scompariva.

Alcuni tunnel erano alti due metri e mezzo e potevano essere attraversati da una persona. Ce n’era uno scoperto da un’altra squadra che era abbastanza largo da poterci passare un piccolo pick-up.

Sono rimasto sorpreso dalle dimensioni e dal numero di tunnel. Erano in case e moschee. In una casa abbiamo trovato volantini di reclutamento di Hamas e attrezzature da combattimento.

Penso che fossero molto simili a quelli che gli Stati Uniti trovarono in Vietnam, e che rendessero facile per il nemico muoversi con le proprie armi senza essere individuato.

Inoltre, dava loro l’opportunità di tenderci un’imboscata, perché non sai se l’ingresso di un tunnel è l’unico: potrebbe essercene un altro nell’edificio accanto. Siamo finiti sotto il fuoco in circostanze del genere, nel bel mezzo di un’area residenziale. Per fortuna non abbiamo subito vittime, ma altre squadre sì”.

Il maggiore Omri Attar, 37 anni, padre di tre figli, ha parlato con il MailOnline da Gaza, dove presta servizio come riservista.

Nel 2014 è stato comandante di compagnia in un’unità di operazioni speciali che è finita più volte sotto il fuoco mentre distruggeva i tunnel a Gaza.

Ha detto: “Le unità di fanteria sono ben addestrate a cercare i segni come una presa d’aria, spesso con una ventola elettrica per “aspirare” l’aria nel tunnel.

Di solito sono nascosti nel seminterrato di una casa, di una moschea o di una fattoria con una porta metallica dotata di trappola esplosiva. I tunnel più profondi arrivavano fino a 40 metri sotto terra ed erano sempre rinforzati con cemento”.

Ha detto che i tunnel militari sono noti da decenni e risalgono alla Seconda Guerra Mondiale e al Vietnam.

Il vantaggio principale dell’uso del tunnel è la mobilitazione delle forze. Dà al terrorista la possibilità di attaccare alle spalle e poi di scappare.

Lo svantaggio è cercare di percorrere un tunnel con armi pesanti, quindi aumenta le possibilità di essere eliminati dall’IDF”.

Alla domanda sulle ” sponge bombs”, una nuova arma usata dagli israeliani per disattivare e bloccare i tunnel, il Maggiore Attar si è limitato a dire: “Ci sono molti tipi diversi di attrezzature e soluzioni creative per liberare un tunnel, sigillarlo e bombardarlo.

Molte unità di fanteria portano con sé diverse misure per affrontare qualsiasi cosa incontrino sul campo di battaglia”.