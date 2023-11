I fatti sono noti. Giorgia Meloni è caduta come una pera matura nella rete dello scherzo telefonico del Kgb, come capro espiatorio è stato individuato nel consigliere diplomatico Francesco Talò che si è dimesso quando è scoppiato lo scandalo.

Su Repubblica, Carlo Bonini non ha mezzi termini: “L’Italia scopre insomma che è in mano a una dilettante che, per giunta, di fronte alla catastrofe che la “burla” russa svela non trova nulla di meglio da fare che un comunicato in cui, di fatto, esprimendo “rammarico” per l’accaduto, carica la croce sulle spalle dell’ambasciatore di lungo corso Francesco Talò, diplomatico di area, a un passo dalla pensione e dunque con un piede e mezzo fuori da Palazzo Chigi”.