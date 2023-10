Il presidente Usa Joe Biden è in Israele e ha subito incontrato il premier Benyamin Netanyahu. Quest’ultimo insieme con il presidente Isaac Herzog hanno accolto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il presidente Usa. “Il 7 ottobre in proporzione è come 20 volte l’11/9”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando il presidente Usa Joe Biden. “Abbiamo visto il tuo sostegno ogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l’ha visto in modo chiaro”, ha aggiunto Netanyahu nella conferenza stampa. “La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra”. “Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l’Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per sconfiggere Hamas”.

Le parole di Biden a Netanyahu

“L’America è in lutto con voi e sta piangendo con voi”, ha detto il presidente degli Usa, Joe Biden. “Dobbiamo tener presente che Hamas non rappresenta tutto il popolo palestinese, ha sempre portato sofferenza”, ha aggiunto Biden, incontrando il premier israeliano a Tel Aviv. Sembra che l’esplosione all’ospedale di Gaza “sia stata fatta dall’altra parte”, ha detto poi Biden. Hamas ha “compiuto orrori che al paragone quelli dell’Isis appaiono più ragionevoli”, ha aggiunto Biden.

Biden ha dichiarato di essere “indignato e profondamente rattristato dall’esplosione” nell’ospedale di Gaza City e dalle “terribili perdite che ne sono derivate”. In una dichiarazione ufficiale rilasciato a bordo dell’Air Force One diretto in Israele, Biden ha affermato di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con il re Abdullah II di Giordania “subito dopo aver appreso la notizia” e di aver chiesto ai suoi consiglieri di “continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente”.