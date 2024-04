Missili all’Ucraina, gli Stati Uniti, senza clamore, nelle ultime settimane hanno inviato missili ATACMS a lungo raggio all’Ucraina. L’Ucraina li ha già utilizzati due volte, ha detto a Reuters un funzionario americano.I missili erano contenuti in un pacchetto di aiuti militari da 300 milioni di dollari per l’Ucraina che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato il 12 marzo. Il funzionario non ha voluto dire quanti missili sono stati inviati, scrivono Steve Holland e Idrees Ali.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, in un briefing per i giornalisti, ha confermato che un “numero significativo” di missili è stato inviato in Ucraina e ha detto che “ne invieremo altri”. Ha detto che l’Ucraina si è impegnata a usare le armi solo all’interno del paese, non in Russia. Alcuni dei missili erano contenuti in un pacchetto di armi da 1 miliardo di dollari per l’Ucraina che il presidente Joe Biden ha approvato.

I missili sono stati usati per la prima volta nelle prime ore del 17 aprile, lanciati contro un aeroporto russo in Crimea che si trovava a circa 165 km dal fronte ucraino. L’Ucraina ha usato l’arma una seconda volta durante la notte contro le forze russe nel sud-est dell’Ucraina.L’opportunità di inviare i sistemi missilistici tattici dell’esercito (ATACMS) con una portata fino a 300 km è stata oggetto di dibattito per mesi all’interno dell’amministrazione Biden. Gli ATACMS di fascia media sono stati forniti lo scorso settembre.

L’uso da parte della Russia di missili balistici a lungo raggio forniti dalla Corea del Nord contro l’Ucraina a dicembre e gennaio, nonostante gli avvertimenti pubblici e privati degli Stati Uniti di non farlo, ha portato a un cambiamento di opinione.

Biden ha incontrato la sua squadra di sicurezza nazionale a metà febbraio e ha accettato di accettare la raccomandazione unanime dei suoi consiglieri di inviare i missili in Ucraina. Nella discussione erano coinvolti il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente dei capi di stato maggiore riuniti C.Q. Marrone.

La sfida a quel punto era capire come pagare i missili. Gli Stati Uniti avevano esaurito tutte le loro opzioni di finanziamento e lo stallo del Congresso ha ostacolato ulteriori aiuti.Un’opportunità si è presentata a marzo, quando sono stati messi all’asta diversi contratti del Pentagono. Biden è stato in grado di utilizzare la differenza per inviare 300 milioni di dollari in aiuti all’Ucraina.

Biden ha detto di includere l’ATACMS a lungo raggio in questo pacchetto di finanziamenti, ma di farlo segretamente per mantenere la sicurezza operativa e l’elemento sorpresa per l’Ucraina.