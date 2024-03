Gli Stati Uniti si preparano ancora una volta per la sfida tra Joe Biden e Donald Trump

Gli Stati Uniti si preparano per un remake di uno storico match, quello per la Presidenza. Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump hanno vinto martedì le gare per le nomination a candidato presidente dei rispettivi partiti, Democratico e Repubblicano nelle elezioni generali di novembre.

Questo è avvenuto nonostante i bassi indici di approvazione per entrambi i candidati. Questo articolo è basato sui reportage di Reportage di Nathan Layne da Palm Beach, Florida (Repubblicani) e di Alexandra Ulmer da Huntington Beach, California (Democratici). La scelta finale dei due candidati avverrà nelle convention dei due partiti in agosto.

Trump ha vinto i voti repubblicani in una dozzina di stati – tra cui la California e il Texas, ricchi di delegati – mettendo da parte l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, la sua unica rivale rimasta, che non ha più una strada praticabile per la nomina. La unica vittoria della serata per Mikki Haley finora è arrivata nel Vermont, secondo le proiezioni di Edison Research.

Dopo una prestazione imponente in 15 stati in cui più di un terzo dei delegati repubblicani erano in palio nel Super Tuesday, Trump aveva quasi conquistato la sua terza nomination presidenziale consecutiva. , nonostante debba affrontare una litania di accuse penali. Trump e Biden si sono concentrati l’uno sull’altro non appena i risultati sono diventati chiari. In un discorso di vittoria pronunciato nella sua tenuta di Mar-A-Lago in Florida, Trump si è concentrato sulle politiche di immigrazione di Biden e lo ha definito il “peggior presidente” della storia.

“Le nostre città sono invase dalla criminalità dei migranti”, ha detto, nonostante i dati sulla criminalità non confermino tale affermazione. In una dichiarazione, Biden ha nuovamente definito Trump una minaccia per la democrazia americana. “I risultati di stasera lasciano al popolo americano una scelta chiara: continueremo ad andare avanti o permetteremo a Donald Trump di trascinarci indietro nel caos, nella divisione e nell’oscurità che hanno caratterizzato il suo mandato?”

Era previsto che Biden ottenesse la nomination democratica, anche se un voto di protesta in Minnesota organizzato da attivisti contrari al suo vigoroso sostegno a Israele ha ottenuto risultati inaspettatamente forti. Biden ha comunque vinto il Minnesota e altri 14 stati, inclusa una votazione per corrispondenza in Iowa che si è conclusa martedì. Ha subito una sconfitta, nel territorio statunitense del caucus delle Samoa americane, dove l’imprenditore Jason Palmer ha ottenuto 51 voti contro i 40 di Biden, secondo il Partito Democratico delle Samoa Americane.

Un’altra campagna tra Trump, 77 anni, e Biden, 81 anni – il primo incontro presidenziale ripetuto dal 1956 – è quella che pochi americani sembrano desiderare. I sondaggi d’opinione mostrano che sia Biden che Trump hanno un basso indice di gradimento tra gli elettori. L’immigrazione e l’economia sono le principali preoccupazioni degli elettori repubblicani, come hanno dimostrato gli exit poll di Edison in California, Carolina del Nord e Virginia.

La maggioranza degli elettori repubblicani in quegli stati ha affermato di essere favorevole alla deportazione degli immigrati clandestini. Trump, che spesso denigra i migranti, ha promesso di organizzare il più grande sforzo di deportazione nella storia degli Stati Uniti, se eletto. La megastar del pop Taylor Swift ha incoraggiato i suoi fan a votare in un post su Instagram, anche se non ha appoggiato candidati specifici. La campagna di Biden spera che Swift alla fine sosterrà la sua candidatura, come ha fatto nel 2020.

La sfida di Haley ha evidenziato alcune delle potenziali vulnerabilità di Trump nelle elezioni generali. Ha raggiunto il 40% in alcune competizioni statali, ottenendo ottimi risultati tra gli elettori indipendenti, istruiti e suburbani che potrebbero svolgere un ruolo cruciale negli stati teatro di battaglia a novembre. Circa un terzo degli elettori della Carolina del Nord ha affermato che Trump non sarebbe idoneo a ricoprire la carica di presidente se fosse condannato per un crimine, mentre in Virginia, il 53% ha affermato che sarebbe idoneo alla carica anche se condannato.

Trump inizierà il suo primo processo penale il 25 marzo a New York, dove è accusato di aver falsificato documenti aziendali per nascondere pagamenti in denaro a una porno star durante la sua corsa presidenziale del 2016. Oltre al caso di New York, Trump deve affrontare accuse separate a livello federale e statale della Georgia per interferenza elettorale, anche se non è chiaro se entrambi i casi verranno portati a processo prima delle elezioni del 5 novembre. Affronta anche accuse federali per aver conservato documenti riservati dopo aver lasciato l’incarico. Trump si è dichiarato non colpevole in tutti e quattro i casi. Biden affronta le proprie debolezze, inclusa la diffusa preoccupazione per la sua età. È già il presidente degli Stati Uniti più anziano della storia.