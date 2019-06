WASHINGTON – Una ondata di cyber attacchi è stata messa in atto dagli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. La tensione tra i due paesi dopo l’attacco alle petroliere nel Golfo dell’Oman resta altissima, con il presidente statunitense Donald Trump che commenta: “Non ho mai revocato l’attacco aereo, l’ho solo sospeso”.

L’operazione dello Us Cyber Command dunque è avvenuta il 22 giugno, lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran. Secondo alcuni media internazionali, il cyber attacco lanciato dagli Usa giovedì contro l’Iran ha “disabilitato” i sistemi informatici di controllo dei lanciamissili iraniani e per gli esperti è difficile stimare l’entità dei danni prodotti.

Intanto i deputati iraniani durante una sessione del Parlamento cantano lo slogan “morte all’America”. Il vicepresidente del Parlamento, Masoud Pezeshkian, scatenando la reazione di molti dei parlamentari presenti ha detto: “L’America è il vero terrorista che diffonde il caos, fornisce armi avanzate ai gruppi terroristici, e ancora dice ‘venite, negoziamo’”.

La scorsa settimana Trump era finito nella bufera in Usa per aver lasciato intendere, nel corso di una intervista alla Fox, che grazie alla sua politica in Iran non si intonava più ‘morte all’America’. Parlando degli slogan intonati contro gli Usa nell’era di Barack Obama, Trump disse che gli iraniani “non hanno più cantato morte all’America ultimamente”. (ANSA). (Fonte ANSA)