La Corte Suprema del Colorado ha escluso Donald Trump dalle elezioni statali nel 2024, per le azioni compiute il 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.

Donald Trump non può partecipare alle primarie dello stato del Colorado secondo quanto ha stabilito martedì la Corte Suprema del Colorado.

Si tratta di un duro colpo alle ambizioni di Trump proprio mentre l’ex presidente cerca la nomina a candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024.

La Corte Suprema, con un parere 4-3, ha stabilito che Trump è escluso in base a una disposizione del 14° emendamento che vieta alle persone coinvolte in un’insurrezione di candidarsi alle elezioni, sulla base delle sue azioni in occasione dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021 compiuto dai suoi sostenitori.

Scrivono i supremi giudici del Colorado che “poiché il presidente Trump è squalificato dalla carica di presidente ai sensi della sezione tre (del 14° emendamento), sarebbe un atto illecito ai sensi del codice elettorale per il segretario elencare il presidente Trump come candidato allo scrutinio delle primarie presidenziali”. “Pertanto, non si può elencare il nome del presidente Trump nello scrutinio delle primarie presidenziali del 2024, né contare eventuali voti espressi per lui”.

Il caso del Colorado è il primo di molte sfide legali in tutto il paese che hanno portato a una sentenza che squalifica Trump dal ballottaggio. È quasi certo che il caso arriverà alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che non si è mai pronunciata su quella sezione del 14° Emendamento.

La Corte Suprema del Colorado ha sospeso la sua sentenza fino al 4 gennaio, il giorno prima della scadenza entro la quale il segretario di Stato deve certificare le sue elezioni primarie presidenziali, nel caso venga presentato ricorso – nel qual caso lo stato sarà tenuto a includere il nome di Trump sulla lista.

Il Voto delle primarie è previsto per il 5 marzo, a meno che i giudici federali non ordinino diversamente. Un portavoce della campagna di Trump, ha definito la decisione dei giudici del Colorado “completamente errata”. Ha anticipato che sarà presentato immediato ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti.