Vladimir Putin si è vaccinato, ma non si è fatto fotografare come tutti gli altri capi di Stato, perché?

Vladimir Putin si è vaccinato. A conferma di tutto c’è anche un tweet del profilo ufficiale dedicato al vaccino russo Sputnik V. Il tweet è accompagnato da una foto di Putin con le braccia alzate e le dita a V in segno di vittoria. Non proprio una foto originale ma tant’è.

Non ci sono però foto ufficiali o non del momento. Non ci sono foto di Putin mentre si fa vaccinare. Non c’è una foto di Putin in ospedale o chissà dove con il sorriso in favore di telecamere e con l’infermiere o il medico pronto a vaccinarlo. Tutti i presidenti in queste settimane si sono lasciati fotografare mentre si vaccinavano. Un po’ per vanità, un po’ per propaganda e un po’ anche, perché no, per fare da esempio nella campagna di vaccinazione. Qualche presidente con un po’ di senso civico d’altronde sarà pure rimasto sul pianeta Terra. Forse.

Ma Putin invece, l’uomo che si è lasciato fotografare più o meno in tutte le pose possibili e che ha fatto della propaganda mediatica e social uno dei suoi punti di forza, ha scelto di non mostrarsi durante la vaccinazione.

Vladimir Putin si è vaccinato ma non si è fatto fotografare. Perché?

Abbiamo quindi una foto di Putin che fa karate, una foto di Putin a torso nudo in Siberia, una foto di Putin mentre gioca a hockey, una foto di Putin col fucile mentre va a caccia e chissà quante altre pose ancora ma non abbiamo una foto di Putin mentre si vaccina.

Perché? Di certo la scelta non è casuale. Quindi: perché Putin non si è fatto fotografare durante la vaccinazione?

Per distinguersi dagli altri presidenti? Per non far vedere e intendere quale vaccino abbia alla fine scelto? Avrà quindi scelto davvero Sputnik? O forse per non farsi vedere debole? Per non farsi vedere dentro un ospedale? Sarà forse mica no vax Putin? No, forse no. Ma resta il dubbio: perché? Di certo molto probabilmente possiamo escludere l’ipotesi timidezza davanti alle telecamere.

Poi magari tra qualche giorno arriverà la foto. La foto di un Putin sorridente che si fa vaccinare mentre cavalca chissà quale orso siberiano.