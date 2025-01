Amore e politica, costante millenaria. Nei primi cento ordini del Presidente Super Trump ce n’è uno a forte impatto sui sessi. Trump definisce che in tutti gli atti pubblici federali i sessi siano solo ed esclusivamente due, maschio e femmina.

Alcuni potrebbero pensare che sia in omaggio al conservatorismo evangelico di gran parte dei suoi elettori, di chiara e netta osservanza biblica. Altri invece che lo abbia fatto per sfregio alla cultura woke, al gender style, che si è schierato in massa contro di lui.

Amore e politica nella storia

La verità è che il sesso, la sessualità, è sempre stata un’arma di comunicazione politica, sin dai tempi del senato romano contro Cleopatra, concubina prima di Cesare e poi di Marco Antonio. Per poi continuare nei secoli con le mogli di Enrico VIII, fino alla nascita della pornografia ai tempi di Luigi XVI, libelli con figure pornografiche per attaccare i reali.

E poi Marylin con JFK, Monica Levinsky e Clinton, Hollande, il povero Gary Hart, Lady Diana e Carlo, le escort di Trump. Tutto fa spettacolo e quindi cosa c’è di meglio del sesso per fare comunicazione politica? Il sesso è un codice universale che tutti conoscono, certo di più dell’AI o della speculazione sui derivati finanziari.

Spiegare le cose, le divisioni, i retroscena, con il sesso è più facile raggiungere tutti, ed ognuno è in grado di farsi un’opinione. Anche perché le guerre non si possono fare tutti i giorni, il sesso si, da cui fate l’amore e non la guerra del Peace&Love, chi non lavora non fa l’amore di Celentano, The Power of love dei Frankie goes to Hollywood.

L’arma della demografia

Perché il sesso definisce le demografia, e questa è oggi un’enorme arma politica. Quanto della cultura woke non ha convinto le donne americane a schierarsi contro il maschilista Trump? Che invece si è insinuato tra loro nel classico divide et impera. Io almeno ti elevo ad angelo del focolare, come la Melania severamente austera e dotata di sombrero, loro, i sinistri e gender style democratici, nemmeno quello.

Chissà cosa avrebbe votato la amazzone Samantha di Sex&City? Intanto per entrare nella Storia Elon ha gia dichiarato che sposerebbe un’androide femminile, sono più fedeli e costano meno, i pezzi di ricambio non valgono gli assegni di divorzio.