Gasparri, Fitch positiva su Italia. Sinistra faccia applauso a governo di cdx invece di scioperi

“Fitch, una agenzia di rating importante migliora la valutazione sull’Italia confermando il positivo andamento dei nostri conti pubblici e, più in generale, della nostra economia” ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri

Il giudizio di Fitch

Fitch ha alzato il rating sull’Italia a “BBB+” da “BBB”.

L’upgrade – spiega l’agenzia in alcuni passaggi del rating- riflette una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale dell’Italia, sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi fiscali a breve e medio termine nel nuovo quadro fiscale dell’Ue.

Un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente i parametri di credito dell’Italia.

“Fitch ribadisce il buono stato di salute dei conti italiani e porta verso l’alto nella sua classifica l’Italia, mentre altri Paesi europei vanno verso il basso”, ha detto ancora Gasparri.

Azione del governo di centrodestra fa bene all’Italia

“L’azione del governo di centrodestra- dice ancora Gasparri- fa quindi bene all’Italia.

Migliora la reputazione del nostro Paese, migliora i nostri conti. Fa crescere l’occupazione.

La sinistra catastrofista chieda scusa agli italiani e la smetta di denigrare un Paese che avanza e cresce, mentre altri importanti Paesi europei registrano battute d’arresto.

Per Landini percorso di redenzione e perdono. La sinistra faccia applausi al Governo

Il senatore forzista conclude con un suggerimento per il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, e per la sinistra:

“Landini e la sinistra, invece di fare scioperi, si rechino in massa sotto Palazzo Chigi per fare un applauso al governo italiano di centrodestra guidato dalla Meloni, di cui Forza Italia è un baluardo.

Io credo che Landini potrebbe prima fare questo percorso e poi attraversare la Porta Santa del Giubileo.

Gli proponiamo un percorso di redenzione e di perdono.

Sono ridicoli nel criticare un governo che fa andare l’Italia a testa alta mentre i governi giallorossi ci facevano, non dico camminare, ma strisciare in ginocchio”, conclude Gasparri

Dai sindacati voci discordanti: per UGL la protesta non incide

La Ugl definisce strumentale lo sciopero per Gaza perché a rischio che si trasformi in protesta contro il Governo.

“È assolutamente legittimo manifestare e condivido la richiesta di riconoscimento del popolo palestinese– ha dichiarato il segretario nazionale dell’Ugl Paolo Capone – ma è irrealistico pensare che una protesta su base regionale possa incidere su una crisi complessa come quella di Gaza.

Sul piano interno – aggiunge Capone – lo sciopero arriva persino prima della presentazione della manovra finanziaria da parte del governo, che lo scorso anno ha già adottato misure importanti come il taglio del cuneo fiscale e crea disagi e caos tra cittadini e lavoratori.