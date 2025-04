Giorgia Meloni arriva a Washington 3 giorni dopo il responsabile per il commercio dell’Unione Europea, Maros Šefčović, il quale sarà lunedì tra i primi funzionari del commercio estero a recarsi a Washington per i negoziati urgenti sui dazi elevati annunciati da Trump il 2 aprile.

L’Unione è tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti, con quasi 1.000 miliardi di dollari di scambi commerciali lo scorso anno.

Non è da escludere, visto l’accortezza finora dimostrata da Meloni, che la data sia stata concordata con i vertici europei per non creare scompiglio. Ed è da sperare che il coordinamento fra i due leader, Meloni e Šefčović, possa dare buoni risultati per tutti.

In una atmosfera da suk, dopo avere sparato dazi del 25% minimi fino ai massimi imposti alla Cina (e ricambiati) Trump ora vuole trattare e concludere 90 accordi in 90 giorni, ma c’è molto scetticismo sui possibili risultati: “Gli esperti dicono buona fortuna” titola su Reuters un lungo articolo di David Lawder e Andrea Shalal.

Meloni nel suk di Trump

L’amministrazione del presidente Donald Trump vuole raggiungere 90 accordi commerciali in 90 giorni, ma le difficoltà nel risolvere rapidamente la guerra commerciale del presidente sono già evidenti, scrivono Lawder e Shalal.

Tra gli esperti di commercio ci sono dubbi sull’efficacia con cui l’amministrazione riuscirà a gestire così tanti negoziati simultanei e sulle prospettive generali di raggiungere 90 accordi in 90 giorni.

“Preparare queste decisioni richiederà negoziati seri”, ha affermato Wendy Cutler, ex capo negoziatore del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti e ora a capo dell’Asia Society Policy Institute. “Non è possibile che in questo arco di tempo si raggiunga un accordo globale con nessuno di questi paesi”.

Trump ha dato il via al conto alla rovescia dei 90 giorni questa settimana, sospendendo l’applicazione dei dazi doganali più elevati per molti Paesi, dopo che i mercati finanziari sono andati in tilt a causa dei timori di recessione e inflazione, tra gli altri fattori.

Secondo Trump, la pausa di 90 giorni permetterà ai Paesi di raggiungere accordi bilaterali con gli Stati Uniti.

Riconquistare la fiducia dei mercati finanziari è un altro obiettivo fondamentale durante i 90 giorni. Questa settimana gli investitori hanno venduto titoli del Tesoro statunitensi, facendo impennare i tassi di interesse e facendo scendere il dollaro a causa dei timori di una recessione negli Stati Uniti e di una ripresa dell’inflazione. L’oro, un rifugio per gli investitori in tempi di crisi, ha raggiunto un livello record.

Cutler ha affermato che questa turbolenza avrebbe messo sotto pressione il team di Trump, che dovrebbe ottenere risultati rapidi.

“L’onere spetterà a loro dimostrare di poter concludere rapidamente accordi con i Paesi e di infondere un po’ di fiducia nel mercato e negli altri partner commerciali, in quanto esiste una via d’uscita”, ha affermato. Le crescenti tensioni con la Cina, che non ha ottenuto tregua dai nuovi dazi statunitensi e ha imposto controdazi in egual misura, hanno contribuito ad aggravare il clima di questa settimana.

Un lavoro enorme

Raggiungere accordi commerciali che soddisfino sia Trump che i mercati finanziari è un “compito enorme”, ha affermato Cutler.

Invece, il team di Trump dovrà probabilmente dare priorità ai Paesi chiave e prolungare la pausa di 90 giorni per gli altri, ha aggiunto.

Anche il più piccolo degli accordi commerciali del primo mandato di Trump, la revisione delle disposizioni relative al settore automobilistico e siderurgico dell’Accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Corea del Sud, ha richiesto oltre otto mesi, mentre l’accordo commerciale completo tra Stati Uniti, Messico e Canada ha richiesto più di due anni.

Ma lo U.S. Trade Representative Jamieson Greer ha dichiarato: “Possiamo arrivare a un punto in cui il presidente può concludere questi accordi. Può negoziare e, se c’è un accordo valido, può prendere in considerazione l’idea di accettarlo, altrimenti, applicherà i dazi”.

La logistica del coordinamento di 90 serie di negoziati è solo uno degli ostacoli per l’amministrazione, già alle prese con difficoltà.

Molte posizioni chiave non sono state ricoperte e i funzionari presenti sono spesso impegnati in altri compiti, hanno affermato i diplomatici, come i funzionari del Tesoro che venerdì hanno incontrato l’Ucraina per un accordo cruciale sui minerali.

Alcuni paesi, tra cui Gran Bretagna, Australia e altri, hanno discusso di commercio con l’amministrazione sin dall’insediamento di Trump a gennaio, con scarsi risultati.