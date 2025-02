E anche nella settimana segnata dalla furia di Donald Trump sulla politica internazionale l’essere umano ci ha tenuto particolarmente a farsi notare nell’universo: abbiamo letto della mandibola rimossa per errore, dei soldati nordcoreani in Ucraina convinti di combattare contro i soldati sudcoreani e poi, perché no, anche delle parole del ministro Francesco Lollobrigida sulla possibilità di mettere delle etichette di avvertenza sui rischi per la salute sulle bottiglie di vino (“Anche l’abuso di acqua può portare alla morte”). Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten da brividi

Al decimo posto una vera chicca: “I soldati nordcoreani sono convinti di combattere contro i sudcoreani in Ucraina”. Lo hanno detto gli stessi soldati nordcoreani. D’altronde è difficile distinguere un sudcoreano da un ucraino.

Poco più su il tipo che ha raccontato di essere morto per sei minuti e che giura di aver visto “la realtà terrificante che ci aspetta nell’aldilà”. Dopo la morte, ha spiegato, “degli angeli lo avevano incatenato e lo tenevano come schiavo. E così avverrà per tutte le anime”. E niente: la situazione quindi non migliorerà neanche dopo.

All’ottavo posto un ottimo Matteo Salvini d’annata. Nel 2022, il ministro spiegava: “Andiamoci fisicamente in Ucraina a fermare le bombe. In qualche giorno si può fare”. Forse qualche anno.

Poco più su un altro documento d’archivio. Era il 2020 e Andrea Delmastro tuonava: “Non avete il coraggio di punire in maniera chirurgica e seria chi diffonde le notizie”. Forse intendeva: “Non avete il coraggio di punire in maniera chirurgia chi colpisce in maniera chirurgica chi diffonde le notizie”.

Al sesto posto l’incredibile storia della mandibola rimossa per errore a un paziente dopo uno scambio di biopsie. E che sarà mai, una mandibola nuova.

Al quinto un Mario Draghi del 2022: “Le sanzioni alla Russia sono molto efficaci. E lo saranno ancora di più da quest’estate”. Magari la prossima.

Sempre il 2022. Ma questa volta è Giuseppe Conte: “Il Movimento si è dichiarato fin dall’inizio in modo chiaro e univoco favorevole agli aiuti all’Ucraina. Anche militari”. Non diteglielo al Conte del 2025.

Al terzo posto Francesco Lollobrigida: “Le etichette sulle bottiglie di vino? Anche l’abuso di acqua può portare alla morte”. Vogliamo parlare dell’abuso di aria?

Al secondo posto le parole del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, durante un’assemblea pubblica a Pozzuoli: “Un terremoto di quinto grado? Cadono i palazzi e conto i morti”. Altro che Protezione civile. Qui siamo alla rassegnazione civile.

Al primo posto un post del buon Donald Trump. Una citazione di Napoleone: “Chi salva il suo Paese non viola alcuna legge”. E indovinate chi deciderà se Trump sta salvando il suo Paese o no? Che domande: Trump.