Giorgia Meloni suona l’allarme. E i suoi timori sono rafforzati dalla nave russa affondata ne Mediterraneo.

La Russia rappresenta una minaccia maggiore per la sicurezza dell’Unione europea rispetto alla semplice difesa, poiché Mosca può usare l’immigrazione illegale e altre questioni per minare il blocco.

Meloni ha parlato da un pulpito europeo, in Finlandia dove si sono incontrati i leader di Italia, Svezia e Grecia, nonché il capo degli affari esteri dell’UE, come riferisce Anne Kauranen su Politico.

La Russia è una minaccia

All’ordine del giorno la sicurezza nella regione nordica e del Mediterraneo, nonché delle sfide migratorie nell’Europa meridionale.

“Doviamo capire che la minaccia è molto più ampia di quanto immaginiamo”, ha detto Meloni.

Il pericolo per la sicurezza dell’UE dalla Russia o da altrove non si fermerebbe una volta terminato il conflitto in Ucraina e l’UE deve essere preparata per questo, ha detto.

“Si tratta della nostra democrazia, si tratta di influenzare la nostra opinione pubblica, si tratta di ciò che accade in Africa, si tratta di materie prime, si tratta della strumentalizzazione della migrazione. Dobbiamo sapere che è un’idea molto ampia di sicurezza”, ha detto Meloni.

L’UE deve fare di più per la sicurezza

Ha esortato l’UE a fare di più per proteggere i suoi confini e non lasciare che la Russia o qualsiasi “organizzazione criminale” guidi i flussi di migranti illegali.

Alcuni membri dell’UE, tra cui Finlandia ed Estonia, hanno accusato la Russia di consentire ai migranti illegali provenienti dal Medio Oriente e da altrove di entrare negli Stati dell’UE attraverso la Russia senza controlli adeguati, minando la sicurezza dell’UE.

Mosca ha negato che la Russia stesse deliberatamente spingendo i migranti illegali nell’UE.

Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha detto che mettere in sicurezza il confine di 1.340 km (833 miglia) del suo paese con la Russia era una questione “esistenziale” per la Finlandia e per altri membri dell’UE e alleati della NATO.

Meloni ha detto che l’UE aveva sbagliato ad affrontare la questione dell’immigrazione nel corso degli anni semplicemente in termini di come condividere l’onere.

“Affrontare la questione dell’immigrazione illegale esclusivamente come dibattito basato sulla solidarietà è stato un errore”, ha detto. “Il risultato è che non siamo stati in grado di proteggere i nostri confini … Vogliamo difendere i nostri confini esterni e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza”.

Mentre la NATO è rimasta “la pietra angolare” della sicurezza dell’UE, il blocco ha dovuto affrontare sfide più ampie, ha detto Meloni.

“Sicurezza significa anche infrastruttura critica, significa intelligenza artificiale, sicurezza informatica, materie prime, catene di approvvigionamento. Significa una nuova e più efficace politica estera e di cooperazione, significa migrazione”, ha detto.