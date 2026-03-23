Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con oltre la metà delle sezioni scrutinate il No è in vantaggio sul Sì, con il 54,57% dei voti contro il 45,43%. A riportare i dati in continuo aggiornamento è il sito Eligendo basato su dati ufficiali del Viminale.

Il No è in vantaggio anche nei dati parziali pubblicati dal Ministero dell’Interno che con circa 38mila sezioni scrutinate su 61mila vede il No al 54,3% e il Sì al 45,7%. Il Sì è al momento in testa in solo 4 regioni tutte del Nord: Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Per Youtrend “ha vinto il No, vantaggio incolmabile”

“Vittoria del No al referendum costituzionale della giustizia”. A scriverlo su X è Youtrend evidenziando che “con 20.932 sezioni su 61.533 il vantaggio è ormai incolmabile”.

Affluenza al 58,9%

Secondo i dati della piattaforma Eligendo basato su dati ufficiali del Viminale, l’affluenza è al 58,9%. Si tratta di un dato molto alto che vede una mappa molto diversificata tra Nord e Sud. La regione che ha visto la partecipazione più ampia è l’Emilia Romagna con il 65,4% degli elettori. Al capo opposto la Sicilia con un dato poco superiore al 46%. Al Nord l’affluenza è molto sopra il 60%, al Sud oscilla tra il 40 e il 50.