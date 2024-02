Vecchio a chi? a 97 anni, un premio Nobel spiega il suo segreto il cervello è come un muscolo, usalo o lo perdi

Vecchio a chi? Arrivato a 97 anni, il premio Nobel Vernon L. Smith non nasconde le sue ambizioni, vuole arrivare a 107 anni di età: “Ho ancora un sacco di cose da fare. Voglio continuare così”, ha detto Smith, che ha vinto il Premio Nobel per l’economia nel 2002.

La sua esperienza è lo spunto per un articolo del Wall Street Journal dedicato al tema: “Come rimanere mentalmente lucidi fino agli ottant’anni e oltre”, elaborato da Dominique Mosbergen che sentenzia: “La genetica, le abitudini come l’esercizio fisico e fattori tra cui l’istruzione possono aiutare le persone a evitare il declino cognitivo”.

Vernon Smith, scrive il Journal, ha appena finito di scrivere un libro su Adam Smith (non sembra siano parenti) e lavora circa otto ore al giorno, sette giorni alla settimana nel suo studio in casa a Colorado Springs, Colorado. Gli piace chattare con gli amici su Facebook e assistere ai concerti con sua figlia.

I recenti errori di memoria del presidente Biden, 81 anni, e dell’ex presidente Donald Trump , 77 anni, hanno acceso il dibattito su come rimanere mentalmente lucidi fino agli ottant’anni e oltre.

Non esiste, prosegue Dominique Mosbergen, una soluzione miracolosa per mantenere l’acutezza mentale o scongiurare la demenza, dicono gli scienziati dell’invecchiamento. Ma una combinazione di genetica , abitudini di vita sane e fattori come l’aria più pulita e una buona istruzione sono stati collegati a una prolungata agilità mentale.

Tre dei nonni di Smith vissero fino a 90 anni, e un antenato da parte di madre visse fino a 105 anni. Ma la genetica è un piccolo pezzo del puzzle, dicono gli scienziati. Smith non ha mai fumato, mangia cibo sano ed è fisicamente attivo e socialmente impegnato : tutti comportamenti legati alla longevità e al mantenimento dell’acutezza mentale in età avanzata.

“Più sei sano in tutto il corpo, meglio il tuo cervello risponde al processo di invecchiamento “, ha affermato il dottor David Wolk , neurologo dell’Università della Pennsylvania.

Le prestazioni cognitive raggiungono il picco negli adulti sani tra i 20 e i 30 anni, ha detto Wolk citato da Dominique Mosbergen. Nel corso del tempo, il cervello si restringe , il suo strato esterno si assottiglia, le regioni più profonde si cicatrizzano e la comunicazione tra i neuroni può diventare meno efficiente.

Questi cambiamenti cerebrali, spiega, possono causare l’erosione della memoria, del ragionamento e di altre capacità cognitive. Ma alcune persone possono evitare il declino cognitivo meglio di altre.

Molte persone non sanno che abitudini più sane possono ridurre il rischio di sviluppare demenza, dicono gli scienziati. Secondo un rapporto del 2020 pubblicato sulla rivista medica The Lancet, circa il 40% dei casi a livello globale potrebbe essere ritardato o prevenuto da cambiamenti nello stile di vita o ambientali, tra cui la riduzione dell’obesità e la limitazione dell’esposizione all’inquinamento atmosferico.

Dormire troppo poco o troppo può anche portare a problemi cognitivi. Anche la perdita dell’udito è un fattore di rischio per la demenza . La perdita dell’udito potrebbe causare un’atrofia più rapida del cervello e rendere le persone più isolate. “Il nostro cervello è come un muscolo. Usalo o lo perdi”.

I ricercatori che studiano i “super agers”, persone di età superiore agli 80 anni che hanno facoltà mentali di persone decenni più giovani, hanno affermato che forti relazioni sociali sono importanti per mantenere il cervello attivo.