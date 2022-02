Covid, studio israeliano: “Per i guariti basta una dose del vaccino Pfizer per l’immunizzazione” (Foto archivio Ansa)

Per coloro che sono guariti dal Covid-19 basterebbe una sola dose del vaccino della Pfizer per raggiungere una protezione equivalente a quella data dalle due dosi piene che vengono somministrate alla popolazione generale come ciclo vaccinale completo.

Studio israeliano: “A chi ha avuto il Covid basta una sola dose di vaccino per l’immunità”

E’ la conclusione di uno studio israeliano del Clalit Health Services riportato dai media Usa sulla cosiddetta “immunità ibrida”.

La ricerca ha osservato che non c’era differenza nella protezione contro il coronavirus Sars-CoV2 accordata da due dosi o da una sola dose di Pfizer in chi era già stato ammalato di Covid.

“Malattia Covid come prima dose di vaccino”

Secondo l’autore principale dello studio, Ronen Arbel, il vaccino fornisce un ulteriore livello di protezione negli ex malati e allunga la durata dell’immunità, ma “se qualcuno ha già avuto l’ infezione, è come se avesse avuto una prima dose di vaccino. A quel punto ci si deve vaccinare. ma una sola volta”.

Il virologo: “Per i guariti dal Covid una sola dose di vaccino”

Commentando il rapporto, Shane Crotty, professore e virologo al Centro per le malattie infettive e i vaccini del La Jolla Institute for Immunology, ha osservato che sarebbe “ragionevole” adottare nuove misure per cui le persone che sono già state colpite da Covid ricevano una sola dose di vaccino.