ROMA – L'ultima minaccia per i campi di grano è la cimice asiatica che "disfa" il glutine nei chicchi. Si chiama halyomorpha halys ed è sbarcata in Italia sei anni fa: infesta, oltre alle nostre case, anche i campi di grano e pare agisca sul glutine. Come spiegano alla Sata, la società agronomica che opera a Quargnento: "Quella cimice non elimina il glutine, semplicemente ne degrada una parte rovinando il chicco e la farina che invece di lievitare diventa una specie di colla".

È in ordine di tempo l’ultima minaccia per una coltura, il grano tenero (quello per pane, biscotti, eccetera), che vede in provincia di Alessandria la maggior superficie coltivata in Piemonte, quasi 34 mila ettari su 82 mila 500, a sua volta la seconda regione italiana in questa classifica.

Come scrive La Stampa, le rese per altro, un milione e mezzo di quintali cioè 45 quintali a ettaro, non sono da primi posti. In passato si produceva di più, ma poi è passata la strategia di privilegiare la qualità sulla quantità. Di qui l’importanza della difesa delle colture non solo dalle cimici, ovviamente, ma soprattutto dagli infestanti.