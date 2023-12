Menopausa, piante che aiutano ad alleviare i sintomi

La menopausa è un capitolo significativo nella vita di ogni donna, accompagnato da sintomi talvolta fastidiosi. L’abbassamento improvviso degli estrogeni può rendere le donne più propense a malattie come l’osteoporosi, malattie cardiache e persino la depressione. Per fortuna, la natura offre un alleato prezioso. Attraverso la medicina naturale, la dieta e l’esercizio fisico, possiamo affrontare la menopausa con stile e migliorare la nostra qualità di vita. Vediamo come.

Piante medicinali, un rimedio utile

In situazioni in cui l’organismo è in salute, alcune piante medicinali e integratori possono essere una valida alternativa alla terapia ormonale sostitutiva (THS). Tuttavia, prima di intraprendere qualsiasi trattamento a base di erbe, è fondamentale consultare un professionista della salute. Chiedere consiglio al proprio medico curante è di cruciale importanza per il nostro benessere.

Cibi alleati durante la menopausa

Una dieta equilibrata e l’esercizio fisico moderato possono essere alleati importanti. La varietà è la chiave, e saltare i pasti è da evitare. Includere alimenti ricchi di calcio e vitamina D favorisce la salute delle ossa, contrastando l’osteoporosi. Latticini scremati, legumi, verdure a foglia verde, cereali integrali e pesce (ricco di omega-3) dovrebbero essere protagonisti del nostro piatto.

Limitare il consumo di grassi, soprattutto quelli saturi di origine animale, aiuta a mantenere il peso e a controllare i livelli di colesterolo. L’aggiunta di pesce alla dieta, con i suoi preziosi acidi grassi omega-3, è particolarmente consigliata per la prevenzione di malattie cardiovascolari.

Vitamine e minerali

Le vitamine e i minerali giocano un ruolo chiave nella regolazione ormonale durante la menopausa. L’assorbimento attraverso una dieta equilibrata e sana è da preferire, e in alcuni casi possiamo ricorrere anche agli integratori, sempre sotto controllo medico.

Vitamina C: Protegge il sistema immunitario, aiutando a ridurre i sintomi legati alla diminuzione degli estrogeni.

Vitamina E: Allevia vampate di calore, sudorazione notturna e contribuisce alla salute della pelle.

Vitamina D: Essenziale per l’assorbimento del calcio, aiuta a prevenire la perdita di massa ossea.

Vitamine del Gruppo B: Svolgono un ruolo cruciale in vari processi, contribuendo a controllare il peso e ridurre i sintomi della menopausa.

Piante amiche in Menopausa

Diverse piante hanno dimostrato di alleviare i sintomi legati alla menopausa:

Isoflavoni di Soia: Estratti dai semi di soia, agiscono come fitoestrogeni, riducendo vampate di calore e il rischio di malattie cardiovascolari e osteoporosi.

Cohosh Nero: Le radici di questa pianta, native del Nord America, modulano i neurotrasmettitori, offrendo sollievo da vampate di calore, disturbi del sonno e irritabilità.

Estratto di Polline Citoplasmatico: Purificato e standardizzato, modula la serotonina, influenzando positivamente umore e sonno.

Salvia: Compensa i cambiamenti ormonali, riducendo vampate di calore.

Melissa: Calma nervosismo e irrequietezza, sintomi comuni durante la menopausa.

Maca: Ricca di calcio, è indicata per affrontare la menopausa.

Trifoglio: Contiene fitoestrogeni che aiutano a gestire lo scompenso ormonale e prevenire problemi cardiaci e osteoporosi.

Prima di introdurre integratori o fitoterapici nella tua routine, consulta sempre un professionista della salute. Gli integratori di qualità, come quelli in farmacia, sono fondamentali per evitare interazioni indesiderate con altri farmaci o problemi di salute preesistenti.