Milano, bimba nata da un giorno viene operata alla mano sinistra per una grave malformazione (foto Ansa)

Una bambina di un giorno è stata operata all’ospedale Policlinico di Milano per ridare funzionalità alla mano sinistra, affetta da una grave malformazione.

Bambina di un giorno operata alla mano sinistra per una malformazione

L’intervento è avvenuto al termine di una gravidanza senza problemi. L’operazione si è resa necessaria in quanto il terzo dito della mano sinistra non si era sviluppato come avrebbe dovuto. Sul quarto dito era inoltre presente una tumefazione.

La piccola ora è in Terapia intensiva

La piccola è stata trasferita nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico.

La struttura è stata attivata la collaborazione con i chirurghi della mano dell’Ospedale San Giuseppe. Le due equipe hanno capito che nella tumefazione si nascondevano in realtà le tre falangi del quarto dito, rimaste “intrappolate” durante lo sviluppo del feto, e in sala operatoria hanno ricostruito in parte le falangi e liberato le parti rimaste “imbrigliate”.