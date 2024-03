Obesità: un nuovo farmaco sembra più efficace di Ozempic per dimagrire

L’amicretina, un nuovo farmaco per la perdita di peso sviluppato da Novo Nordisk, ha mostrato risultati iniziali promettenti ed è potenzialmente più efficace dei trattamenti consolidati dell’azienda, come Ozempic e Wegovy. In uno studio di fase 1, è stato riscontrato che il farmaco riduce significativamente il peso corporeo del 13% in 3 mesi: un miglioramento notevole rispetto alla riduzione del 6% osservata con i farmaci precedenti.

L’amicretina

L’Amicretina è stata sviluppata da Novo Nordisk come farmaco sperimentale per trattare l’obesità. In uno studio di fase 1, è emerso che questo farmaco è in grado di ridurre significativamente il peso corporeo fino al 13% in soli 3 mesi. Questo risultato è notevolmente superiore alla riduzione del 6% osservata con i farmaci precedenti. Nonostante la necessità di ulteriori ricerche per valutarne completamente la sicurezza e l’efficacia a lungo termine, questi risultati hanno già suscitato grande interesse nel settore farmaceutico e nell’ambito della ricerca sulla perdita di peso.

Per capire appieno l’importanza dell’Amicretina, è essenziale comprendere il contesto in cui si inserisce. Ozempic e Wegovy, entrambi basati sul semaglutide, sono farmaci consolidati sviluppati da Novo Nordisk per il trattamento del diabete di tipo 2. Tuttavia, solo Wegovy ha ottenuto l’approvazione della FDA per la gestione cronica del peso negli adulti. Entrambi questi farmaci appartengono alla classe degli agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1), che agiscono mimando l’azione di un ormone che regola i livelli di zucchero nel sangue e l’appetito.

L‘Amicretina si distingue dai farmaci precedenti perché viene somministrata per via orale, sotto forma di pillola, anziché tramite iniezione settimanale. Questo potrebbe renderla più desiderabile per i pazienti e semplificare la somministrazione del trattamento. Come i suoi predecessori, l’Amicretina agisce emulando l’ormone GLP-1, che sopprime l’appetito. Inoltre, imita anche un altro ormone, l’amilina. Questo approccio innovativo potrebbe aprire nuove strade nel trattamento dell’obesità e nella gestione del peso.

Cosa dicono gli esperti

Gli esperti del settore hanno accolto con entusiasmo i risultati preliminari dell’Amicretina. Il dottor Simon C. Cork, docente presso l’Università Anglia Ruskin nel Regno Unito, ha sottolineato l’importanza di attendere ulteriori studi clinici pubblicati sottoposti a revisione paritaria prima di trarre conclusioni definitive. Tuttavia, ha evidenziato il potenziale di questo nuovo farmaco nel settore in rapida crescita della perdita di peso.

Anche il dottor Mir Ali, chirurgo bariatrico presso l’Orange Coast Medical Center di Fountain Valley, California, ha condiviso un’opinione positiva. Ha sottolineato l’importanza di condurre ulteriori ricerche per esaminare gli effetti a lungo termine e gli eventuali effetti collaterali dell’Amicretina, ma ha accolto con favore l’arrivo di un farmaco più efficace nel trattamento dell’obesità.

Infine, il dottor Jared Ross, professore di medicina, ha evidenziato l’unicità dell’Amicretina come primo farmaco orale per l’obesità nella classe degli agonisti del GLP-1. Ha anche sottolineato la necessità di valutare attentamente i benefici a lungo termine e gli eventuali effetti collaterali di questo nuovo trattamento.