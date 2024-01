Mangiare più pomodori ogni giorno potrebbe essere la chiave per abbassare la pressione alta, secondo un nuovo studio. Questo alimento, ricco di licopene e potassio, è stato associato a un significativo beneficio per la pressione sanguigna, specialmente negli anziani.

Il recente studio condotto su 7.056 partecipanti ha rivelato che coloro che consumavano più pomodori o prodotti a base di pomodoro riducevano il rischio di ipertensione del 36%. Questo effetto positivo si è manifestato sia nei partecipanti senza pressione alta iniziale che in quelli con ipertensione di stadio 1. I risultati sono stati pubblicati sull’European Journal of Preventive Cardiology.

Pressione alta e pomodori, i benefici di licopene e potassio

I pomodori contengono licopene, un antiossidante che contribuisce a mantenere elastiche le pareti dei vasi sanguigni. Inoltre, il potassio presente nei pomodori aiuta a gestire gli effetti del sodio e regola i livelli di liquidi nel corpo.

Rosa María Lamuela-Raventós, Ph.D., direttrice dell’Istituto di ricerca sulla nutrizione e la sicurezza alimentare dell’Università di Barcellona, suggerisce che i meccanismi cardioprotettivi del licopene possono ridurre l’enzima di conversione dell’angiotensina, contribuendo così a mantenere bassi i livelli di pressione sanguigna. Inoltre, il licopene favorisce la produzione di ossido nitrico nell’endotelio, il che migliora il flusso sanguigno.

Il consumo ottimale di pomodori

Il rischio di ipertensione è diminuito significativamente per coloro che consumavano più di 110 grammi di pomodori al giorno. La dottoressa Lamuela-Raventós sottolinea l’importanza di considerare anche la preparazione culinaria dei pomodori, poiché la cottura sembra aumentare la biodisponibilità dei nutrienti come il licopene.

Michelle Routhenstein, dietista cardiologa, consiglia di integrare i pomodori nella dieta quotidiana. La loro versatilità consente di includerli in insalate, salse o come contorno, adattandosi facilmente a diverse diete sostenibili come quella mediterranea o basata su piante.

Considerazioni degli esperti

È importante notare che, sebbene i pomodori offrano benefici per la salute cardiovascolare, non dovrebbero essere considerati un “cibo magico”. Mantenere una dieta varia e bilanciata è essenziale per la salute generale. Inoltre, chiunque stia considerando cambiamenti significativi nella dieta, specialmente coloro che assumono farmaci per la pressione sanguigna, dovrebbe consultare il proprio medico per valutare l’apporto ottimale di potassio.