Pressione alta, il cioccolato fondente aiuta ad abbassarla? Lo studio

Il cioccolato fondente potrebbe nascondere un segreto benefico per la nostra salute cardiovascolare. Un recente studio pubblicato su Nature Scientific Reports ha sollevato l’interessante ipotesi che il consumo di cioccolato fondente possa essere associato a un ridotto rischio di pressione alta, fornendo una nuova prospettiva sul legame tra il piacere del cioccolato e la salute del cuore.

Ipertensione essenziale

L’ipertensione, o pressione alta, è una condizione in cui la forza del sangue sulle pareti delle arterie diventa eccessiva. L’ipertensione essenziale, in particolare, è caratterizzata da pressione alta senza una chiara causa sottostante. Questa condizione è una delle principali cause di malattie cardiovascolari, tra cui malattie coronariche, insufficienza cardiaca e ictus. Affrontare l’ipertensione è cruciale per mantenere la salute del cuore e prevenire gravi complicazioni.

Cioccolato come aiuto contro la pressione alta, lo studio

Il cioccolato fondente, con almeno il 50% di cacao, potrebbe essere più di una delizia per il palato. Lo studio in questione ha utilizzato una tecnica chiamata randomizzazione mendeliana per esaminare l’associazione tra il consumo di cioccolato fondente e il rischio di ipertensione essenziale. Questa tecnica ha rivelato che l’assunzione di cioccolato fondente, geneticamente prevista, potrebbe effettivamente contribuire a ridurre il rischio di sviluppare questa forma di ipertensione.

Karen Z. Berg, nutrizionista dietista registrata, spiega che il cioccolato fondente, con la sua ricchezza di flavanoli, offre una serie di benefici per la salute. Questi includono fibre, ferro, magnesio, fosforo e zinco. È importante notare che, per ottenere i massimi benefici, si dovrebbe preferire il cioccolato fondente con una percentuale più alta di cacao, che potrebbe anche contenere meno zucchero rispetto ad altre varianti.

Causa o coincidenza?

Nonostante i risultati promettenti dello studio, i ricercatori non sono riusciti a stabilire una relazione causale tra il consumo di cioccolato fondente e la riduzione del rischio di ipertensione. Tuttavia, questo non diminuisce l’entusiasmo per le potenziali implicazioni positive. Il dottor Rigved Tadwalkar, cardiologo certificato, sottolinea che i risultati offrono una prospettiva intrigante per il futuro. Se la ricerca confermasse la relazione causale, potrebbe aprirsi la strada a raccomandazioni dietetiche più specifiche e persino allo sviluppo di terapie basate sul cioccolato fondente per prevenire o gestire l’ipertensione.

Limiti dello studio

Come ogni ricerca, questo studio presenta alcune limitazioni, tra cui le dimensioni del campione e la mancanza di dati dettagliati su fattori come l’età e il sesso. Inoltre, i risultati sono basati su dati provenienti da popolazioni di antenati europei, che potrebbero non riflettere la diversità genetica di altre popolazioni. Il dottor Cheng-Han Chen, cardiologo interventista, consiglia la cautela nell’interpretazione dei risultati e non suggerisce di aumentare il consumo di cioccolato fondente basandosi solo su questo studio.