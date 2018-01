ROMA – Pro-ana blog e whatsapp: epidemia della nuova depressione. I disturbi del comportamento alimentare, in particolare l’anoressia, rappresentano una vera e propria “epidemia sociale”, un fenomeno i cui confini sfuggono alle mappature e alle procedure di contrasto.

Nel mare magnum di internet, spuntano come funghi blog dedicati (per esempio i pro-ana, dove ana sta per anoressia) e chat chiuse (per esempio su Whatsapp) dove anche una ragazzina di 11 anni può chiedere consigli su diete criminali più che ferree e ricevere consigli tipo “bevi tanta acqua, prenditi a pugni lo stomaco“.

“Domenica: 200 calorie al massimo. Lunedì: digiuno. Martedì: 500 calorie al massimo”. “Sono Arianna, chi mi aiuta a perdere peso?”: messaggi come questi si rincorrono a migliaia ogni ora in un circuito sotterraneo che aumenta il disagio e nasconde il problema.

Un’epidemia sociale, ci dicono gli esperti del ministero della Salute, quale corrispettivo di massa della depressione individuale, perché, spiegano gli psicologi, “il corpo è il nemico”. Ma guai, suggeriscono in un articolo illuminante su La Stampa Nadia Ferrigo e Carola Frediani, a criminalizzare o esagerare il ruolo di chat e blog, piuttosto spie rivelatrici di un fenomeno che causa ultima dell’epidemia.