Quanto esercizio dovrei fare se ho più di 50 anni e sto sempre seduto?

Un nuovo studio pubblicato online dal British Journal of Sports Medicine offre interessanti spunti per coloro che hanno più di 50 anni e trascorrono gran parte della giornata seduti. Secondo la ricerca, appena 20-25 minuti di attività fisica al giorno possono contrastare significativamente il rischio di mortalità associato allo stile di vita sedentario. Vediamo nel dettaglio cosa ha scoperto lo studio e come integrare l’esercizio nella routine quotidiana per promuovere una vita più sana.

Il pericolo di uno stile di vita sedentario

Lo stile di vita sedentario, diffuso soprattutto nei paesi sviluppati, è diventato un problema sempre più rilevante. Gli adulti trascorrono mediamente da 9 a 10 ore al giorno seduti, principalmente durante l’orario lavorativo. Questo comportamento è strettamente collegato a un aumento del rischio di mortalità. Tuttavia, lo studio offre una prospettiva positiva, dimostrando che anche piccole quantità di attività fisica possono avere un impatto significativo.

Quanto esercizio è necessario se ho più di 50 anni?

Secondo i risultati dello studio, 20-25 minuti di attività fisica al giorno possono contrastare il rischio di morte associato allo stile di vita sedentario. Questo è un dato incoraggiante per coloro che possono trovare difficile impegnarsi in sessioni di allenamento più lunghe o più intense. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che livelli giornalieri più elevati di attività fisica portano a un rischio di morte ancora più basso, indipendentemente dal tempo trascorso seduti.

Lo studio nel dettaglio

Lo studio si è concentrato su oltre 12.000 persone di età superiore ai 50 anni, monitorate per almeno 2 anni. I partecipanti sono stati dotati di dispositivi di rilevamento dell’attività per registrare dati dettagliati. L’analisi ha rivelato che stare seduti per più di 12 ore al giorno è associato a un aumento del rischio di morte del 38%, ma solo tra coloro che facevano meno di 22 minuti di attività moderata o intensa al giorno.

L’importanza dell’attività fisica nel contrastare il rischio di morte

Gli esperti hanno evidenziato che più attività fisica è svolta, minore è il rischio di morte. Anche piccoli incrementi, come 10 minuti aggiuntivi al giorno, sono stati associati a una significativa riduzione del rischio di morte. Questo è particolarmente rilevante per coloro che trascorrono più di 10,5 ore al giorno seduti.

Limitazioni dello studio e considerazioni degli esperti

Lo studio, sebbene fornisca risultati promettenti, è osservazionale e non può stabilire una relazione di causa ed effetto. Alcuni fattori, come la dieta e la salute generale, non sono stati completamente considerati. Inoltre, i dispositivi di rilevamento potrebbero non essere completamente accurati nel classificare tutti i tipi di attività.

Nonostante queste limitazioni, gli esperti concludono che anche piccole quantità di attività fisica possono essere efficaci nel mitigare il rischio di mortalità legato allo stile di vita sedentario. Accumulare più di 22 minuti al giorno di attività fisica elimina il rischio di trascorrere troppo tempo seduti. Integrare anche brevi sessioni di esercizio nella routine quotidiana può fare la differenza nella promozione della salute dopo i 50 anni.

Fonte: Medical News Today, British Journal of Sports Medicine.