Salute, nuovo allarme dalla Cina: si prepara una grave epidemia respiratoria entro la prossima primavera per la diffusione di diversi agenti patogeni

Salute, nuovo allarme polmonite dalla Cina: la diffusione di diversi agenti patogeni respiratori potrebbe convergere in una grave epidemia da qui alla prossima primavera, secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese.

Il costante aumento dei casi di polmonite tra i bambini delle scuole materne e primarie ha inondato gli ospedali questo mese di novembre e ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità a avviare un’inchiesta con Pechino.

La Cina ha affermato che a causare l’epidemia sono germi noti, principalmente il Mycoplasma pneumoniae, un’infezione batterica che in genere porta a lievi raffreddori nei bambini più grandi e negli adulti, ma potrebbe causare malattie più gravi tra i bambini più piccoli.

L’ondata ha scatenato una corsa agli ospedali da parte di genitori ansiosi, mettendo sotto pressione i migliori centri medici pediatrici. Le immagini di corridoi sovraffollati e di bambini sottoposti a infusioni endovenose sono diventate virali sui social media cinesi.

Sempre più persone indossano mascherine sui trasporti pubblici in città tra cui Pechino e alcune scuole nella provincia orientale dello Zhejiang hanno sospeso l’insegnamento di persona dopo che diversi bambini erano malati di micoplasma e altre malattie. Alcuni genitori hanno anche chiesto la chiusura temporanea delle scuole per prevenire la diffusione.

Gli esperti sanitari, come il governo, affermano che il colpevole è probabilmente un germe già esistente.

“Il fatto che siano colpiti solo i bambini suggerisce che è molto probabile che si tratti di un agente patogeno esistente”, ha affermato Jin Dong-yan, professore specializzato in virologia e cancro all’Università di Hong Kong. “Se si tratta di un nuovo agente patogeno, dovrebbe colpire soprattutto gli adulti. Sembra che sia qualcosa a cui gli adulti si sono abituati”.

Il micoplasma è un agente patogeno comune che causa la polmonite tra i bambini di età pari o superiore a cinque anni e ha scatenato epidemie in Cina ogni due o quattro anni. Secondo la società di analisi dei dati sanitari Airfinity Ltd, l’ultimo tasso di positività al micoplasma a Pechino – pari al 40% – è circa 1,3 volte superiore rispetto al picco del 2019.

I sintomi osservati tra i bambini in Cina sono allineati con quelli tipici delle infezioni da micoplasma, con una bassa incidenza di malattie gravi, ha affermato Airfinity in un rapporto, sebbene abbia notato che sintomi atipici sono stati segnalati anche in un ospedale della provincia del Sichuan.

Ancora più urgente per la Cina è l’elevata resistenza locale del ceppo di micoplasma all’antibiotico utilizzato per curarlo. Il Paese ha il più alto tasso di resistenza al mondo a un tipo di antibiotici chiamati macrolidi, come l’azitromicina comunemente prescritta, come mostrano i dati compilati da Airfinity.

Questa è una “preoccupazione significativa”, ha affermato Airfinity, poiché i macrolidi attualmente sono l’unico standard di cura raccomandato per i bambini sotto gli otto anni con un’infezione da micoplasma.

L’infezione batterica sembra aver causato aumenti anche in altri paesi. Un’analisi dei casi rilevati in 23 paesi e regioni del mondo citati da Airfinity ha mostrato aumenti in Danimarca, Svezia e Singapore dalla fine del 2022 all’inizio del 2023, mentre gran parte del mondo è alle prese con un’ondata post-Covid di influenza e RSV.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) getta acqua sul fuoco: dietro l’aumento dei ricoveri sono le comuni infezioni invernali – piuttosto che qualsiasi nuovo agente patogeno.



Christine Jenkins, pneumologo presso l’UNSW Sydney, in Australia, afferma che ora sono in atto migliori sistemi nazionali di monitoraggio delle malattie, test diagnostici e misure per impedire la trasmissione e prevenire i decessi.

Però Jenkins aggiunge che, anche se le infezioni sono causate da agenti patogeni noti, è importante monitorarle attentamente per ridurre al minimo il rischio di una grave epidemia. “Siamo in una situazione molto diversa [rispetto al COVID-19], ma non credo che possiamo accontentarci”.