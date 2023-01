Carcere paradiso in UK, droga e champagne, feste e manicaretti, bagno en suite e barbiere per gli spacciatori detenuti: ondata di proteste

Un carcere come forse non ce n’è al mondo. Un video scioccante mostra i detenuti che “si fanno di shottini e droghe” nella prigione più accogliente del Regno Unito, che dispone di camere con bagno, palestra e barbiere.

Scandalo nel carcere soft Five Wells di Northants dove è stata aperta un’indagine in quello che viene definito il carcere più accogliente della Gran Bretagna.

Un video mostra come i detenuti, colpevoli di reati legati alla droga, sembrerebbero festeggiare proprio a base di alcool e droghe e pasteggiare con gustosi piatti da festa, compreso il cibo di una friggitrice ad aria molto di tendenza.

Non solo cibo alcool e droga. Ma anche musica e balli.

Five Wells, aperto l’anno scorso, era già stato criticato per l’eccesso di liberalismo con cui viene trattata la detenzione: camere con bagno privato, nessuna sbarra alle finestre, barbiere e palestra a disposizione. La parola “cella” è bandita.

Al Five Wells, l’ex capo, John McLaughlin, si faceva chiamare John dai detenuti e non Guv, come d’uso.

Una fonte anonima ha dichiarato come i detenuti facessero festa per ore, in modo sfacciato e senza nascondersi. Indizio chiaro di un’assenza totale di preoccupazione nei confronti delle guardie carcerarie.

Five Wells è gestito da una società privata, che ha dichiarato di aver preso provvedimenti a riguardo.