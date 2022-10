Vaccino inalabile, dimenticate gli aghi! La Cina ha iniziato a distribuire il primo vaccino Covid inalabile al mondo mentre altri paesi continuano le sperimentazioni.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che sono circa una dozzina i vaccini nasali attualmente in fase di sperimentazione ma uno studio sul vaccino in spray nasale di AstraZeneca ne ha rivelato la bassa protezione dal Covid.

Si chiama Convidecia Air, sviluppato dall’azienda biofarmaceutica cinese Cansino Biologics e distribuito gratuitamente come dose di richiamo a Shanghai. È il primo vaccino Covid inalabile al mondo. Si assume sotto forma di nebbia da aspirare attraverso la bocca.

I cinesi sperano che questo possa aumentare la diffusione del farmaco tra le persone che non amano le siringhe, consentendo l’abolizione delle restrizioni sul Covid ancora in vigore.

Il farmaco è stato approvato in Cina il mese scorso ma non ha ancora superato il controllo delle autorità di regolamentazione medica di altri Paesi, tra cui Europa e Stati Uniti.

Cansino Biologics ha presentato i dati della sperimentazione clinica al World Vaccine Congress di Barcellona, in Spagna, all’inizio del mese.

A maggio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito nell’elenco dei farmaci di emergenza Convidecia, il vaccino regolare dell’azienda, che è già autorizzato in Ungheria, Pakistan, Malesia, Argentina e Messico. In questi paesi, il vaccino inalabile Convidecia Air è in fase di sperimentazione.

Gli scienziati ritengono che i vaccini inalabili possano “aumentare” la protezione perché mirano al rivestimento del naso dove inizia l’infezione da parte del virus.

I vaccini orali potrebbero respingere il virus prima che questo raggiunga il resto del sistema respiratorio. Le goccioline più grandi formerebbero le difese nelle parti della bocca e della gola, mentre quelle più piccole viaggerebbero più a fondo nell’organismo.

Gli esperti sperano che questi vaccini possano contribuire ad espandere la vaccinazione nei Paesi poveri in quanto più facili da somministrare e da trasportare.

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando anche su spray nasali come quello somministrato ai bambini per proteggersi dall’influenza.

Un filmato pubblicato dai media statali cinesi mostrava persone in un centro di assistenza sanitaria territoriale che mettevano in bocca il corto beccuccio di una tazza bianca traslucida. La didascalia diceva che, dopo aver inspirato lentamente, un individuo ha trattenuto il respiro per cinque secondi completando l’intera procedura in 20 secondi.

“È stato come bere una tazza di tè al latte”, ha detto un residente di Shanghai nel video. “Quando l’ho inspirato, aveva un sapore un po’ dolce”.

Convidecia Air è stato sviluppato come versione aerosol del vaccino adenovirus one-shot della stessa azienda che si appoggia a un virus del raffreddore relativamente innocuo.

Nel frattempo, le autorità di regolamentazione in India hanno approvato un vaccino nasale, un altro approccio senza aghi, che, però, non è ancora stato lanciato.

Il vaccino, sviluppato negli Stati Uniti e concesso in licenza al produttore indiano di vaccini Bharat Biotech, viene spruzzato nel naso.

Secondo l’OMS, a livello globale sono in fase di sperimentazione circa una dozzina di vaccini nasali.